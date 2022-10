El comercio de la zona centro de Córdoba resurge tras años de decadencia

Renovarse o morir parece haber sido la consigna de los locales comerciales del centro de Córdoba en el último año, que han experimentado un resurgir con la implantación de nuevos negocios y actividades, y contribuyen ahora a crear un ambiente mucho más animado en la zona. Restauración, medicina y estética, decoración y joyería son algunas de las nuevas propuestas que se encuentran en estos establecimientos. Con sus luces y sombras, los profesionales consultados confirman que en estos momentos hay menos inmuebles cerrados, sobre todo en las calles más demandadas por las firmas.

El presidente de la federación provincial Comercio Córdoba, Rafael Bados, destaca que en la actualidad hay menos locales cerrados que hace unos años y afirma que la recuperación se ha experimentado, principalmente, en el 2021. De este modo, la federación, en la que se enmarca el centro comercial abierto Centro Córdoba, estima que esta área de la ciudad tiene alrededor de un 15% de locales vacíos y su situación es mejor que la de otros barrios. «Sigue siendo la principal zona de comercio de Córdoba», subraya Bados. Acerca de la situación de otros centros comerciales abiertos, precisa que en La Viñuela el escenario es similar al centro, pero Ciudad Jardín tiene en torno a 250 establecimientos comerciales cerrados y Santa Rosa-Valdeolleros más de 150.

A modo de ejemplo, este periódico ha visitado una de las calles comerciales más relevantes del centro, Cruz Conde, y ahora tiene cinco locales cerrados, mientras que en el 2019 eran una docena. Rafael Bados explica que esta vía «evoluciona poco a poco» y admite que «el contexto general no ayuda», dado que la llegada de la pandemia de coronavirus frustró la recuperación del sector tras la última crisis económica, y «hemos enlazado con la crisis derivada de la guerra en Ucrania, unos precios disparados de la energía... Es un contexto en el que determinadas inversiones se van ralentizando», comenta. Sin embargo, Centro Córdoba «trabaja con el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía en intentar dinamizar las calles y hacerlas más atractivas para el consumidor», asegura.

Competencia ‘on line’

De su parte, el presidente de la Asociación de Agencias Inmobiliarias de Córdoba (Asaicor), José Vaquero, detalla que «ahora hay mucha expectación por la calle Gondomar, no hay locales vacíos e incluso hay empresas importantes (sobre todo, de joyería y bisutería) esperando». Acerca de Cruz Conde, admite que «hubo un tiempo que se vio bastante desolada, pero se están reabsorbiendo los locales. Locales que estaban en zonas periféricas o colindantes a las calles principales se han reubicado o se están posicionando mejor. El mercado de los locales ha bajado un poco y esto ha dado opción a que se vea revitalizada la zona centro», apunta José Vaquero. No obstante, también aclara que «las calles colindantes y periféricas no tienen consistencia. Se alquilan y duran lo justo los negocios».

El presidente de Asaicor comenta que los precios del alquiler «están altos» y detalla que en Gondomar se piden entre 60 y 90 euros por metro cuadrado, pero en Cruz Conde, dependiendo del tramo de la calle, puede costar de 40 a 60 euros, mientras que en la zona más alejada de Las Tendillas baja hasta los 30 euros. En su opinión, con la competencia de las grandes firmas y la venta on line los negocios pequeños tendrán cada vez más dificultades para disponer de tienda física, porque «los gastos fijos son muy elevados».