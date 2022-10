Facturas y fracturas

La semana política comenzó en Córdoba con una encuesta elaborada por el Partido Popular en la que la formación de José María Bellido se quedaría con 14 representantes y al borde de la mayoría absoluta en las municipales (ni rastro del impacto del caso Infraestructuras/Dorado en ese sondeo). También comenzó con un puñado de concejales con covid porque el pleno fue letal en carga viral para las dos bancadas y para los funcionarios que asisten a los ediles en las sesiones.

En términos de descomposición estrictamente orgánica la semana se ha despedido con una metáfora doble que ha aplaudido con furor el bipartidismo (ese sistema político que muchos dieron por muerto). Por un lado, Ciudadanos echaba el cierre a su sede en Llanos del Pretorio por incapacidad para hacer frente al alquiler (la debacle electoral en Andalucía les pasa factura y nunca mejor dicho) y, por otro, la dirección de Podemos en Córdoba dimitía por desavenencias con el grupo municipal, o sea, con la única cara conocida y referente de la formación en la provincia, la concejala Cristina Pedrajas.

En términos de descomposición factorial, de los 5 concejales que Cs obtuvo en las municipales del 2015 la encuesta del PP, su socio de gobierno, le deja solo con uno (me llevo cuatro), a Vox le pone uno más (le resto uno), al PSOE le quita dos (se queda con seis) y a Unidas Podemos (o cualquiera que sea la fórmula alquímica que se emplee en el 2023 para seducir al electorado con el crisol de la confluencia) los deja como están, es decir, con 5. Sumar tienen que sumar 29. Veremos.

A 8 meses del First Dates con los votantes, empieza a cundir el pánico en todos los partidos: de los seis con representación en Córdoba, cinco no tienen aún candidato (todos menos el PP; punto para Bellido). El último año del ciclo es el más apremiante para quien gobierna porque los colectivos, hasta ahora silentes, empiezan a sacar la artillería y a preguntar con insistencia qué hay de lo mío. Para no ir muy lejos, el Colegio de Arquitectos ha sacado tarjeta amarilla esta semana a la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) por el mismo motivo que le costó, en parte, la pérdida de votos a Izquierda Unida en el mandato anterior: el atasco, la falta de agilidad en la concesión de licencias, la parálisis en los proyectos urbanísticos... Hace cuatro años, en enero del 2019 (a cuatro meses de las elecciones), todos los colegios profesionales vinculados con la GMU (aparejadores y arquitectos técnicos, ingenieros, peritos e ingenieros técnicos y abogados... parece esto el credo de Elsa Baeza) calificaron la situación de Urbanismo de «insostenible» y arremetieron sin piedad contra el entonces responsable, Pedro García. Hoy son IU y PSOE quienes hablan de atasco y de plazos de hasta 2 años para poder instalar un ascensor en un piso en Córdoba, de parálisis. Lo que este gobierno sí parece decidido a corregir --aunque los sindicatos opinarán que no lo suficiente-- es la falta de personal, que también fue talón de Aquiles de la anterior Corporación. Solo esta semana, el Ayuntamiento ha convocado un centenar de plazas en turno libre (83 de ellas de auxiliar administrativo), cuyos resultados esperan ver reflejados los ciudadanos en una mejora palpable de la atención ciudadana en centros cívicos y demás dependencias municipales.

Los socialistas han preguntado estos días por una factura de un hotel de 5 estrellas, en el que se alojó un fin de semana el presidente del Imdeco, Manuel Torrejimeno, con su mujer --el dato de que viajó con ella lo ha aportado él mismo tras la denuncia--, y por el resto de facturas de aquel viaje del 2021. El motivo del desplazamiento fue, según ha explicado Torrejimeno, asistir a la final de la World Padel Tour y reunirse con responsables del evento para que volviera a celebrarse en Córdoba. El PSOE no ha puesto en duda el motivo, pero cuestiona los gastos atribuibles a la acompañante. Toca sacar facturas.

La semana terminó con la visita evangelizadora de la exdiputada, excandidata y exmiembro de Vox tras su sonora fractura con el partido de Abascal, Macarena Olona, que no quiso hablar de política. Y digo yo, si es exdiputada, excandidata y exmiembro de Vox y no quiere hablar de política, ustedes dirán: ¿en calidad de qué le hacemos un seguimiento mediático a esta señora?