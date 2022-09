«Sigo sintiendo nervios al subir a las tablas»

El de Vega ha sido un doble regreso. La artista vuelve a su tierra para quedarse y pisa este viernes de nuevo las tablas del Gran Teatro, veinte años después, de la mano de Cosmopoética.

-Desde que se supo que daba un concierto especial para inaugurar Cosmopoética las invitaciones volaron en cuestión de unas horas. Había ganas de volver a escucharla en directo…

Yo creo que es el conjunto del evento. Cosmopoética lleva mucho tiempo haciendo mucho por Córdoba culturalmente y bueno, me acompañan dos maestros de ceremonias referentes en la poesía argentina con lo que es el conjunto de todo lo que ha hecho que sea así. Me siento parte de eso y muy contenta.

Pero da la sensación de que, quizás su público, tan fiel, tenía muchas ganas de ese reencuentro con usted…

Hay una parte muy bonita, yo me la tomo así, que es un reencuentro con el Gran Teatro, para mí uno de los escenarios más importantes que hay en nuestra ciudad y volver a él, donde el público puede sentarse a disfrutar de mi música, creo que ha sido algo muy bien recibido por todos esos cordobeses que nunca han podido verme desde la comodidad de una butaca. Eso también ha hecho la magia.

¿Estos recibimientos le dan vértigo?

Al escenario en sí no, porque soy muy disfrutona, pero sí sigo sintiendo esos nervios de las tablas, que nunca los he perdido porque creo que es bueno no perderlos y mantener los pies pegados al suelo. Pero voy con muchas ganas porque es en el ámbito de Cosmopoética y a mí me gusta mucho la poesía, la literatura, el arte en general, poder dar un concierto donde tengo una base argumental, de ser una autora que ha leído, que lee muchísima poesía y que eso se refleje en mis letras, me da la posibilidad de asentar el concierto sobre un ejercicio literario y poder mostrar de dónde bebo, eso lo hace aún más especial.

¿Qué ha preparado, de manera especial, para esta puesta en escena?

He de decir que me da cierta pena porque no es un concierto al uso y el tiempo es limitado pero he elegido canciones que en este contexto tienen su razón de ser y son para mí importantes. Interpretaré temas como Patria, dedicado a mi tierra, que me nace de la querencia de leer a poetas como Miguel Hernández. También Mirlo Blanco, de mi último album, que es una canción cuya introducción es un poema en euskera de J.A. Artze que forma parte de esa cosa que tengo yo de abrazar otras culturas. En mi repertorio hay desde un disco que se llama Metamorfosis, inspirado en el libro de Kafka a canciones como La conjura de los necios. Canciones que tienen sus versos en gallego con esas lecturas que tenía de pequeña con Rosalía de Castro...También habrá lugar para mis propios versos y para contarle a mis paisanos a qué me he estado dedicando durante estos veinte años con canciones que cuentan mi evolución como autora y artista. Lo he preparado con mucho cariño.

Al hilo de temas como 'Patria', que mira a sus orígenes, ¿cree que en estos tiempos de efervescencia, es importante para un artista reivindicar sus raíces?

Yo creo que sí. Yo me fui de Córdoba con 19 años para buscarme la vida, en Madrid y en otras partes de España donde he vivido, creo que es importante una canción como Patria, que está hecha en clave de rock andaluz., Reivindicarlo como artista para mí era importante, está bien, he hecho un desarrollo de carrera fuera de mi tierra de origen pero siempre ha estado presente de alguna manera en la forma de escribir, desde ese primer olor a azahar que había en mi primer disco, India, hasta este Patria que está en el último. Siempre mis raíces han estado ahí más allá de que mis formas y mis maneras musicales de alguna estén en un género tan predominante en Andalucía. Pero siento mucho orgullo de ser andaluza y cuando salgo fuera de sentir que en parte estoy representando a mi tierra. Patria reivindica eso, el amor por la tierra, saber quienes somos y sacar pecho y orgullo porque hay que sacarlo.

¿La veremos a partir de ahora más por su Córdoba?

Espero que sí, pero no solo actuando. El otro día estuve disfrutando del maestro Serrat en la Axerquía. Me he vuelto a vivir a mi tierra, así que se me podrá ver disfrutando de todo esto como una más, y eso también es muy bonito.