Diez comercios cordobeses participan en un proyecto piloto en el metaverso

Una decena de comercios cordobeses está participando en el proyecto piloto Metaverso. Una oportunidad para el comercio local, que ha sido impulsado por la asociación Red Comercio en colaboración con la empresa VR Hispaverso con objeto de plantear nuevas oportunidades de negocio para el sector. La iniciativa ha contado con el apoyo económico de la delegación de Comercio del Ayuntamiento de Córdoba y se pondrá en marcha, previsiblemente, el próximo 12 de octubre. Su nombre está aún por determinar.

El Centro de Recepción de Visitantes ha acogido este miércoles la presentación del proyecto, en la que Luis Maciá, presidente de Red Comercio, ha explicado que uno de los objetivos es "no perder a la juventud, que no sabe lo que es el comercio de barrio, directamente compra vía Amazon". En este sentido, ha recordado que se trata de "un proyecto de futuro" y ha hecho hincapié en que "no queremos que se pierda el comercio en las calles, el estilo de vida mediterráneo. Dentro de 10 años, casi nadie va a comprar más que a través de plataformas", ha adelantado. Sin embargo, también ha subrayado que un 25% de las personas que entran en el metaverso "desean verlo en la realidad, con lo que ya se ha logrado atrapar más de este posibles clientes".

Damián Romera, responsable de VR Hispaverso, ha subrayado los beneficios y las "posibilidades infinitas" del metaverso, un mundo virtual en el que se interactúa a través de avatares, se pueden reproducir diferentes entornos y desarrollar cualquier actividad, llegando al público de todo el mundo. Así, las personas interesadas en conocer el proyecto cordobés solo necesitarán un ordenador para acceder a él, descargando Altspace. También se puede acceder a través de visores, que en estos momentos tienen un precio de en torno a 450 euros.

Promoción en el espacio virtual

En el prototipo desarrollado para el comercio de Córdoba se ha creado un espacio cerrado en el que se puede pasear por una plaza (hay otra para eventos) y entrar a las tiendas. Entre otros comercios, están participando una mercería, una tienda de colchones, otras de regalos y de ropa, y un negocio de artesanía. A partir de su puesta en funcionamiento, se espera que se vayan programando actos y actividades (siempre dentro del metaverso) para que los interesados puedan participar en ellos.

Miguel García, coordinador general de Gestión, Comercio y Mercados del Ayuntamiento de Córdoba, ha destacado que con el metaverso "hay posibilidades de trascender la cuota de mercado local y llegar a mercados internacionales". Además, ha informado a los asistentes al acto de que esta actividad no es nueva en Córdoba, porque la ciudad ya cuenta con entidades como el equipo Córdoba Fustal y la marca Silbon que tienen actividad en este espacio virtual.