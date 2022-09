El cambio climático se convierte en la temática angular del nuevo programa educativo del Zoológico de Córdoba

En la mañana de este miércoles el teniente de alcalde delegado de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Antonio Álvarez, ha dado a conocer el programa educativo del Zoológico de Córdoba para el curso 2022-2023, donde la temática del cambio climático tendrá especial presencia y relevancia. "La intervención humana es uno de los factores más determinantes en la pérdida de biodiversidad por lo que el cambio climático será uno de los temas que más se aborden en los contenidos educativos en este Centro de Conservación", ha subrayado. Educa Natura es la nueva adjudicataria y responsable de su gestión por dos años -más uno de prórroga- por un presupuesto total de 150.000 euros. En este sentido ha recordado Álvarez que el Centro de Conservación pretende ser un espacio para dar a conocer los diferentes hábitat del Planeta (el zoo tiene animales representativos de los cinco continentes) y además, vincular afectivamente a los visitantes con estas especies.

Acciones educativas para todos

El responsable de Educa Natura, Juan Rafael Rodríguez, ha explicado las distintas actividades que se proponen en el programa y que pueden ser visitas guiadas al Área Técnica del Zoo en las que se muestra el trabajo diario del personal de diversos servicios (recomendada a partir de ESO); talleres medioambientales para distintas etapas educativas y que consisten en actividades de acercamiento de los escolares a los animales y concienciación de su importante labor en el bienestar y conservación de las especies. En estos talleres se realizan actividades con materiales reciclados, se estudia material biológico, se colabora en el cuidado de los animales y se adquieren conocimientos con un alto componente medioambiental. Dentro de esta línea, se ofrece un programa de atención a Aulas Específicas especialmente dirigido a alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE). Dentro de las propuestas se ofertan otras actividades como Aprende con lémures, en el que los niños participan en una interacción controlada con estos animales; Mundo reptil para conocer a través de distintas experiencias todo lo que rodea a estos animales; Soñando en el Zoo, que tendrá lugar en los meses de junio y julio donde se realizan acampadas nocturnas descubriendo a esa fauna que se activa cuando el resto duerme. Los niños de 3 a 8 años tendrán que ir acompañados de un adulto y a partir de esa edad podrán asistir solos; Club de Pequeños Zoólogos (de 6 a 12 años) que mediante un carnet de amigo (que tiene un precio de 40 euros) podrá entrar de manera gratuita al Centro todos los días del año y participar en una actividad educativa que será diseñada exclusivamente para ellos y que se realizará un sábado de cada mes; Eco-escuelas vacacionales, también para menores de 6 a 12 años, donde el Zoológico organiza campamentos con temáticas ambientales semanales.

Los centros educativos con sede en la capital pueden solicitar las distintas actividades a través de la Guía de programas educativos Conoce tu Ciudad, de la Delegación de Educación e Infancia del Ayuntamiento de Córdoba, que ha sido presentada hace unos días. Los centros de la provincia pueden hacer la reserva de visita o actividad a través de la propia web del Zoo, donde también se pueden consultar las tarifas vigentes. Aquellas familias que quieran gestionar la visita o la realización de actividades a título individual pueden dirigirse directamente a las taquillas del Zoo.

Otras intervenciones

Tal y como ha explicado Antonio Álvarez, actualmente la tienda del Centro de Conservación se encuentra en un proceso de regularización administrativa mientras que la cafetería permanece cerrada desde 2019 a la espera de que se vuelva a sacar a licitación, "estamos dándole una vuelta al pliego de condiciones porque hay que tener en cuenta que solo da servicio a la actividad del zoológico, no tiene entrada directa desde la calle, se tiene que ajustar al horario del centro y al número de visitantes... entonces estamos revisando la cuantificación del canon que va en función de la superficie disponible, los metros cuadrados a la actividad, lo que puede llevar a unas cifras que no sean acordes con las posibilidades reales de futuro que tiene la explotación. No queremos sacar algo que en poco tiempo va a estar abocado a la resolución del contrato y cierre".

Respecto al brote que hubo por gripe aviar ha apuntado el delegado que la situación actual es de "absoluta normalidad" ya que no se ha vuelto a detectar ninguna nueva situación inestable en los animales, que están en vigilancia, si bien ha apuntado que "seguimos teniendo una Espada de Damocles sobre nosotros ya que hablamos de un espacio que no está cerrado y que está próximo al entorno del río e integrado en la ciudad por lo que no podemos evitar que, sobre todo por la noche, se acerquen aves que vienen a pernoctar aquí, hacen deposiciones, etc. Existe un contacto que procuramos evitar en lo posible con el uso de mallas, etc. pero no podemos limitarlo de una forma total". En este hilo ha aludido a que la única forma de intentar controlarlo es a través de la vacunación, algo que ya se ha solicitado, sobre todo para anátidas, a la unidad de la Unión Europea que se encarga de ello.