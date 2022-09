El Ayuntamiento de Córdoba espera 8.000 aspirantes para 83 plazas de auxiliar administrativo

El Ayuntamiento de Córdoba prevé que habrá unos 8.000 aspirantes para las 83 plazas de auxiliar administrativo (casi un centenar por plaza) en turno libre que se celebrarán, también según la previsión, antes de que finalice el año 2022. El delegado de Recursos Humanos, Bernardo Jordano, ha hecho esa previsión, después de contar que será el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones el que albergue las futuras pruebas, y ha informado de la inminencia en la convocatoria de las plazas de auxiliar administrativo.

El Ayuntamiento hizo públicas las bases de la convocatoria para la provisión, en turno de libre, de 83 plazas de auxiliar administrativo hace prácticamente un año. El retraso de esta convocatoria había sido criticado ya por los grupos de la oposición, pero hoy Jordano ha informado de que el Consistorio ya ha remitido la convocatoria al BOE para su publicación.

Requisitos para las plazas

Para ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas los aspirantes deberán tener la nacionalidad española; no haber sido separado mediante expediente disciplinario del cualquiera de las administraciones públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las comunidades autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario; estar en posesión del Título de Graduado Escolar, del Graduado en ESO, Formación Profesional de primer grado o equivalente (deberá acreditarse la equivalencia); poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas de auxiliar administrativo; tener cumplidos 16 años y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa y no padecer enfermedad ni defecto físico que impida el ejercicio normal de las funciones a desempeñar.

Turno de discapacidad

Los aspirantes que acceden por el turno de discapacidad deben acreditar tener reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%. Las personas con discapacidad deberán además acreditar, tanto su condición discapacitado como su capacidad para desempeñar las funciones de auxiliar administrativo, mediante certificación expedida por el Instituto Andaluz de Servicios Sociales u organismo con competencia en esa materia. Quienes soliciten participar por los cupos de reserva para personas con discapacidad general o con enfermedad mental, únicamente podrán presentarse por el cupo por el que opten.

Puesta en valor del trabajo de Personal

El delegado de Recursos Humanos ha hecho balance del trabajo hecho por su delegación en este mandato, en el que se han convocado un total de 411 plazas libres habiéndose producido 194 bajas entre jubilaciones y fallecimientos, lo que se traduce "en la convocatoria del doble aproximado de la tasa de reposición en las ofertas de empleo del 2019-22". Asimismo, en este tiempo se han convocado 122 plazas de promoción interna favoreciendo la carrera profesional del 7,5% de la plantilla municipal. Además se han realizado 110 provisiones de puestos, caso el 7% de la plantilla.

Por último, según los datos facilitados por Jordano, En estos años se han nombrado 271 empleados públicos de nuevo ingreso y 199 empleados públicos por interinidad, lo que ha supuesto 470 nuevas incorporaciones.