La especialista en Neuropsicología del Programa de Doctorado en Desarrollo Inclusivo y Sostenible de la Universidad Loyola Andalucía, Rosalba Company Córdoba, ha defendido su tesis en el Campus de Córdoba de dicha universidad privada y ha logrado una calificación de sobresaliente con el trabajo titulado 'Estatus socioeconómico y desarrollo cognitivo en la infancia y adolescencia en condiciones de vulnerabilidad'.

Dicha tesis, según ha informado Loyola Andalucía en una nota, "se basa en un compendio de siete estudios científicos que plantean diversas hipótesis relacionadas con la forma en la que diferentes factores contextuales en ambientes especialmente vulnerables, inciden sobre el desarrollo cognitivo y la salud mental infantil y adolescente".

La investigadora ha considerado los datos obtenidos en una muestra de menores de Guatemala expuestos a violencia y a inseguridad alimentaria, y ha analizado las necesidades detectadas. Posteriormente, actualizó los baremos existentes en diez pruebas neuropsicológicas, teniendo en cuenta la variable vulnerabilidad en dicha actualización.

Se trata de un estudio pionero, ya que normalmente en dichas pruebas se tienen en cuenta variables sociodemográficas como la edad o el género, pero se obvian características contextuales que afectan especialmente al desempeño en tareas de índole cognitivo, lo cual favorece el diseño de intervenciones para mejorar la situación de los menores en dichos contextos vulnerables en cualquier parte del mundo.

La tesis, con mención internacional, ha sido dirigida por el profesor de la Universidad Loyola Joaquín Ibáñez autor de numerosas publicaciones en este ámbito, y responsable del proyecto que ha estado detrás de la presente investigación financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aacid), denominado 'Estatus Socioeconómico y Desarrollo Cognitivo en la Infancia y Adolescencia: Herramientas de evaluación innovadoras para poblaciones vulnerables. El caso de Guatemala'.

La investigación ha estado coodirigida por los investigadores Antonio Sianes Castaño e Ian Craig Simpons, y tutorizada por la investigadora Ana Mercedes López Rodríguez. El tribunal ha estado presidido por Miguel Pérez García y compuesto por las doctoras expertas Deseada Auxiliadora Ruíz Aranda y Esmeralda Matute Villaseñor.

La tesis, además, ha aportado un estudio de revisión sistemática de la literatura que recoge las intervenciones cognitivas implementadas en todo el mundo con un diseño de ensayos controlados aleatorizados, para conocer los efectos de las intervenciones diseñadas sobre el desempeño de procesos tales como la atención, el lenguaje y las funciones ejecutivas entre otros.

Protocolo en Andalucía

También se ha planteado el diseño y aplicación de un protocolo de intervención cognitiva y emocional llevada a cabo en un centro educativo situado en un barrio especialmente desfavorecido de Andalucía, con el fin de transferir lo aprendido a contextos cercanos en los que se necesitan acciones de colaboración entre las universidades y los barrios.

Este estudio ha sido llevado a cabo con el Instituto de Investigación en Políticas para la Transformación Social (Iipts) de la Universidad, dirigido por Antonio Sianes y con financiación aportada por el Ayuntamiento de Córdoba.

Revisión de intervenciones

Como investigadora del departamento de Psicología y colaboradora del Iipts, Rosalba Company ha trabajado en un estudio de revisión sistemática recientemente publicado en abierto en la revista 'Children', titulado 'Cognitive Intervention Programs in Minors Belonging to Disadvantaged Contexts in Spain: A Systematic Review'.

Esta revisión aborda intervenciones llevadas a cabo en España en las que se intenta estimular los diferentes procesos cognitivos en menores que viven en riesgo de exclusión social. De los resultados recogidos en este estudio entre otras otros, es posible concluir que es necesario llevar a cabo un mayor número de intervenciones con el objetivo de apoyar el desarrollo de los procesos previamente mencionados en el caso de miles de menores que viven en riesgo de exclusión en nuestro país.

Rosalba Company es investigadora colaboradora del Instituto de Desarrollo Fundación ETEA, y participa actualmente en un estudio financiado por la Aacid titulado 'Mejora del rendimiento académico y la calidad de vida de menores vulnerables de Guatemala: Programa integral de estimulación cognitiva y emocional, desarrollo de huertos escolares y fortalecimiento de la docencia a distancia ante el reto del Covid-19', cuyo investigador principal es Joaquín Ibáñez. Rosalba forma parte del equipo encargado del Área de Psicología del estudio.

Por otra parte, como integrante de la línea de investigación de Neuropsicología aplicada y del Laboratorio de Neurociencias, ha realizado dos estancias internacionales en dos centros de referencia en el ámbito de la rehabilitación de pacientes con daño neurológico en Alemania.

Dichas estancias tuvieron lugar en el marco del proyecto DoCMA titulado 'Disorders of Consciousness (DoC): enhancing the transfer of knowledge and professional skills on evidence-based interventions and validated technology for a better management of patients', del que Alejandro Galvao es investigador responsable en la Universidad Loyola.