Los avisos a los Bomberos de Córdoba por el hallazgo de enjambres de abejas en edificios o zonas de la ciudad están volviendo a proliferar tras la tregua del verano, y dando continuidad a una primavera en la que se han dado con frecuencia en Córdoba. Fuentes del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de Córdoba confirman que han recibido un aviso de enjambre en la calle Platero Pedro Sánchez de Luque, en Levante, que atenderán mañana.

La presencia de abejas en zonas habitadas no es frecuente, pero crea una gran alarma en los ciudadanos que las encuentran. Han llegado a aparecer, por ejemplo, tras los armarios de una cocina, o en cualquier hueco en el que durante un tiempo no se hayan producido acciones humanas. Su erradicación requiere la participación de técnicos cualificados o, en este caso, de los bomberos cordobeses. Fuentes del SEIS explican que muy recientemente se ha quitado un panal en la zona de La Golondrina, y también recientemente (y más preocupante), un enjambre que se había instalado en una papelera colgada de una farola en el acceso a un parque infantil de Gran Vía Parque. El representante del SEIS de Córdoba explica que, con el calor del verano, la zona no había sido utilizada por los niños, por lo que, en esa tranquilidad, se instalaron las abejas, a apenas un metro de altura del suelo, si bien por fortuna se pudo retirar el panal sin que se produjera ningún incidente.