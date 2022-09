El secretario del Pleno estima que es legal la petición de comparecencia del alcalde pero el PSOE insiste en su ilegalidad

El secretario del Pleno de Córdoba, Valeriano Lavela, estima que es legal la petición de comparecencia por parte del alcalde en el pleno que se celebrará el jueves 22 de septiembre, pero los socialistas insisten en su ilegalidad. José María Bellido había pedido comparecer para explicar la gestión de la junta de gobierno local, pero los grupos de la oposición --en especial el PSOE-- consideran que la petición no se había ajustado a la legalidad del reglamento municipal.

Los socialistas consideran que PP y Cs, socios de gobierno, habrían maniobrado pidiendo esta segunda comparecencia "para esconder la verdad" del debate sobre el caso Infraestructuras, que también tendrá lugar en el pleno del jueves y que se celebra a petición del PSOE.

El secretario del Pleno estima en su informe que la petición realizada por el alcalde se adecua a la normativa vigente y que no existe ningún precepto en la normativa básica y reglamentaria del régimen de sesiones de las entidades locales, ni en el reglamento orgánico municipal que impida o prohíba al alcalde la inclusión de un debate sobre la gestión de la junta de gobierno local. Dicha propuesta suscrita por la Alcaldía tiene, por tanto, idéntica e igual validez legal —dice el informe— que si se hubiese optado por usarse la fórmula de control y fiscalización por el Pleno sobre el debate de la gestión de la junta de gobierno Local tanto si se hubiese convocado un pleno extraordinario a propuesta del alcalde, como si se hubiese hecho a iniciativa de una cuarta parte del número legal de miembros de la Corporación.

Los argumentos del PSOE

Por contra, los socialistas entienden que el alcalde ha vulnerado el artículo 93 del reglamento orgánico y que la petición de comparecencia tendría que realizarse en el pleno para celebrarse en otra sesión. La concejala del PSOE Carmen González ha lamentado esta mañana que el alcalde no rectifique y siga en su empeño de mantener un debate, que no está acotado ni en fechas ni en temas ni en duración. “No vamos a consentir este atropello a la legalidad”, ha dicho la edil asegurando que tratarán de forzar hasta el último momento que no se celebre esta segunda comparecencia. “Hemos estudiado jurídicamente la decisión y es completamente ilegal no tiene amparo legal”, ha dicho. “No está permitido ni puede hacerlo”.

Como ya hiciera ayer el portavoz de este grupo municipal, González ha brindado la posibilidad de celebrar un debate sobre el estado de la ciudad y ha insistido en el argumento de que Bellido quiere ”escapar de dar explicaciones sobre lo inaudito que es que un concejal de gobierno denuncie que su alcalde tiene alguna relación con el caso Infraestructuras”.

“Si el alcalde no quiere hablar de este caso, tenemos otras muchas preguntas que hacerle”, ha asegurado Mamen González para poner algunos ejemplos de estas cuestiones: dónde está el listado de facturas de menores de 3.000 euros del área, por qué se están yendo las empresas como Canvax o por qué está “tan sucia” la ciudad.