Las plazas para viajes del Imserso vuelan en Córdoba en quince minutos

En apenas 15 minutos el cupo de viajes del Imserso para Córdoba han volado. Eran muchas las ganas y la expectación tras un par de temporadas de receso por la pandemia, punto que a primera hora de este miércoles ha sido resarcido por todos aquellos mayores con ganas acumuladas de volver a viajar. A este boom de la demanda, se ha sumado este año la reducción del número de agencias de viajes que operan en nuestra ciudad tras los cierres provocados por la crisis sanitaria y económica, algo que no ha hecho sino incrementar con creces la labor de las que han quedado abiertas. Ejemplo de ello lo encontramos en Viajes Espalia donde Esperanza, una de las agentes que trabaja ahí, explicaba a este periódico que hoy han abierto antes de la hora habitual "para poder atender al aluvión de peticiones que esperábamos". Y así ha sido. En poco más de diez minutos asegura que "los viajes a las islas se habían agotado" teniendo que dejar en lista de espera a algunos de los clientes que, a pesar de madrugar, se han quedado sin fechas. Y es que en menos de cinco minutos entre ella y su compañero han llegado a cerrar entre 30 y 40 reservas. "El problema es que conceden muy pocas plazas para Córdoba y enseguida se agotan", aseguraba un cliente que, con su viaje ya cerrado, se había personado en la agencia a entregar la señal del mismo. Sabedor de la dinámica apuntaba que "hay quienes se van a otras provincias, Málaga o Madrid, donde hay más opciones".

Y precisamente sin posibilidad de elegir ni destino ni fechas estaban Rosario y Patro, dos amigas que abandonaban no muy contentas la agencia de viajes de El Corte Inglés ubicada en el Hipercor. "Nos vamos porque somos un grupo de amigas que nos vamos siempre juntas pero algunas ya han entregado la carta y han hecho la reserva y no nos lo han dicho, y no vamos a esperar esta cola tan larga sabiendo que ya no podemos escoger el destino que queríamos" expone una de ellas. Ambas querían ir a Marbella pero lo tendrán que dejar para otra ocasión.

Con algo más de paciencia porque ayer ya habían hecho reserva de destino estaban Ana y Manuel, un matrimonio que se mostraba encantado de viajar hasta Menorca. Este año la oferta en islas se ha visto muy disminuida pudiendo optar solo por Mallorca y Menorca en Baleares y Tenerife y Fuerteventura en las Canarias. "A los hoteles no les salen a cuenta estos viajes del Imserso por lo que muchos se han descolgado" aseguran desde la agencia de El Corte Inglés donde la cola de clientes se extendía en zigzag colándose en otras secciones.