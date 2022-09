Montserrat de Pedro: "Cuando se comete un expolio nos están robando a todos"

Esta tarde tiene lugar una nueva cita del ciclo ‘Los Miércoles en el Museo’ en la que participa Montserrat de Pedro, jefa de la Brigada de Patrimonio Histórico de la Policía Nacional. Diario CÓRDOBA habla con ella sobre la temática que abordará, la lucha contra el expolio.

-¿Cómo se aborda desde la Unidad de Patrimonio Histórico de la Policía Nacional la lucha contra el expolio?

-Nuestra Unidad tiene encomendada como misión fundamental la protección de nuestro patrimonio sea la amenaza delito o no. Nosotros lo que intentamos es protegerlo de todas las maneras posibles sin embargo una de las cosas que más nos preocupan actualmente es el expolio arqueológico.

-¿Por qué?

-Porque hoy día con los medios de comunicación de los que disponemos, por ejemplo bases de datos como la de Interpol que en poquísimo tiempo cualquier obra de arte que haya sido sustraída en algún sitio se puede meter en esa base de datos y enseguida se difunde la información por todo el mundo. Esto hace que este tipo de delitos ya no sea tan rentable como hace unos años cuando no disponíamos de todos estos medios que tenemos ahora. Entonces los delincuentes que se dedican a este campo quieren seguir trabajando y lo más fácil para ellos es el expolio arqueológico.

-¿Qué les lleva a esto?

-Porque son piezas de las que no se tiene conocimiento porque están bajo tierra y eso les facilita muchísimo la labor. Luego, dependiendo del nivel de cada uno, intentan blanquear la pieza para que entre a formar parte de mercado lícito que al final es el que más ganancias les van a dejar, es el más rentable para ellos.

-¿De dónde vienen esas piezas robadas?

-Esas piezas no tienen un dueño como tal, pertenecen a todos nosotros, a toda la humanidad. En nuestro caso tenemos la Ley de Patrimonio Histórico, que entró en vigor en 1985, y que dice que todos los bienes arqueológicos son de dominio público. Al final nos están robando a todos, en definitiva.

-España es un país especialmente rico en ese tipo de Patrimonio…

-Sí, hay muchos yacimientos que están catalogados, es decir, la Comunidad Autónoma de la que se trate tiene conocimiento de ellos, pero hay otros muchos que probablemente no conozcamos. Entonces, si estás en el campo y te encuentras alguna pieza arqueológica, imaginando que se hace de buena fe, tienes la obligación de devolverla, entregarla a las autoridades. Ese sería el mejor de los casos pero luego hay gente que usa detectores de metales y hay todo un comercio organizado en torno a ello. Ahí estamos hablando de delito.

-En Córdoba no somos ajenos a los casos de expolio. ¿Es una práctica habitual?

-No, no destaca en ese aspecto. Es un hecho que nos preocupa y que tratamos de ponerle freno pero no destacaría ninguna ciudad en concreto. También depende de la riqueza de Patrimonio de cada zona. Pero no hay que preocuparse en ese aspecto.