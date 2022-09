El PSOE acusa al alcalde de manipular el reglamento del pleno para “esconder la verdad” del caso Infraestructuras

El PSOE acusa al alcalde de Córdoba, José María Bellido, de manipular el reglamento municipal y de saltarse la legalidad para “imponer” una comparecencia sobre la gestión de la junta de gobierno local que “tape” la que pidieron los socialistas sobre el caso Infraestructuras. El portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, José Antonio Romero, entiende que el PP se ha sacado de la chistera esta segunda comparecencia en el pleno del jueves y ha ironizado diciendo que van a tener que ir a las sesiones plenarias “con abogado o notario” para tratar de frenar este tipo de iniciativas. A su juicio, la inclusión en el orden del día de la comparecencia incumple el artículo 93 del Reglamento del Pleno que dice que hay que acordar dicha inclusión “y no imponerla”, ha indicado.

Asimismo, Romero cuestiona que el alcalde pueda hablar “sin tiempo limitado” y sobre lo que quiera, y para eso le ha ofrecido la posibilidad de celebrar en otro momento un debate sobre el estado de la ciudad.

“¿De qué tiene miedo?”

En cualquier caso, el argumento ha dado pie al PSOE a preguntarse qué está dispuesto a hacer el alcalde para “esconder la verdad”. “¿Qué miedo tiene el alcalde para no querer escuchar a los grupos políticos o al señor Dorado? ¿Qué esconde y por qué no quiere que hablemos libremente del caso Infraestructuras? ¿Por qué no cuenta la verdad?”, ha cuestionado Romero. Asimismo ha preguntado a Bellido que qué ha pasado con el dinero que el informe de la la Interventora —que también irá al pleno del jueves para toma de conocimiento— advertía se había aumentado un 33% en varios contratos menores de la Delegación de Infraestructuras.

El PSOE ha recordado al PP que representan a 39.000 cordobeses y que no pueden coartar su labor de fiscalización de la gestión local. Además han advertido al alcalde que pronto habrá novedades judiciales del caso Infraestructuras.

Por todo ello, los socialistas entienden que el alcalde está haciendo un uso torticero del Ayuntamiento y lo acusan de creer que la institución es “su chiringuito”, algo que han dicho no van a permitir. “No quiere asumir que ha fracasado y que en mayo del 2023 no volverá a ser alcalde de esta ciudad”, ha dicho Romero.