Más mayores viajeros y menos agencias para gestionar el aluvión de reservas del Imserso

La jornada del martes ha sido la de entrenamiento. Aunque en algunas agencias de viajes de Córdoba no han levantado la cabeza del ordenador hasta el mediodía, informando a los mayores y haciendo reservas de los clientes preferentes (el Imserso ofrece un cupo inicial para los usuarios que llevan una serie de años sin viajar o que no superan cierto nivel de renta, entre otros motivos), la verdadera avalancha tendrá lugar mañana miércoles a primera hora.

Superado el periodo de contención de la pandemia y el miedo a la interacción social, ha brotado de nuevo en los jubilados el ansia por viajar y recuperar el tiempo perdido. Que se preparen los destinos vacacionales porque los mayores están deseosos de coger la maleta y salir pitando. Según Fernando Sánchez, de Viajes Mezquita, de Ciudad Jardín, el año pasado muchos mayores decidieron tomarse un descanso por precaución y solo un pequeño porcentaje del público habitual se aventuró con los viajes en grupo.

La tortilla se ha dado la vuelta y ahora las agencias volverán a competir entre ellas en la mañana de este miércoles, en una contrarreloj matutina, para reservar cuanto antes el mayor número de plazas para sus clientes. A las 9.00 horas empezará el proceso y en cuestión de media hora, los destinos más solicitados ya habrán cubierto el cupo reservado a Córdoba.

José Suárez, de Original Travels, en la Viñuela, explica que a la explosión de la demanda, se suma este año la reducción del número de agencias que operan en Córdoba tras los cierres provocados por la pandemia, lo que ha multiplicado el trabajo en las que han quedado abiertas. En el 2019, podía haber en esta zona nueve o diez agencias y ahora quedamos tres, por lo que los mayores de la zona se reparten entre esas tres». El resultado es que este primer día de toma de contacto y pocas reservas, habitualmente muy pausado, este año ha sido «una locura», aseguró.

Viajar con el Imserso, más atractivo que nunca

La inflación, aplicada a carburantes, alimentos y a todos los productos turísticos, hace que viajar con el Imserso sea ahora más atractivo que nunca, ya que las tarifas que abonan los jubilados prácticamente se han mantenido respecto a las del año pasado. "La horquilla de precios que pagan los viajeros está entre 200 y pico y 300 y algo los viajes más caros", señala Suárez. A ver quién es capaz de viajar entre 8 y 10 días a las islas o las costas nacionales con pensión completa por ese precio.

Las rutas culturales son los destinos preferentes para los mayores, afirma Fernando Sánchez, porque incluyen todos los traslados, estancias y además las excursiones, algo que hace mucho más fácil el viaje para los turistas que prefieren tenerlo todo organizado de antemano. Las reservas de costa entre abril y junio también ocupan los primeros puestos entre los favoritos de la temporada, mientras que hay opciones para los más independientes que pueden acudir a capitales de provincia de toda España por sus propios medios. Los paquetes de Circuitos Culturales tienen un precio de 272,71 euros con estancias de 6 días (5 noches) en las 17 comunidades autónomas, incluido un circuito cultural por la isla de Mallorca y otro por Gran Canaria. Los acreditados interesados en Turismo de Naturaleza pueden hacerlo por 266,81 euros en estancias de 5 días (4 noches). Asimismo, las visitas a capitales de provincia de diez comunidades, con actividades turístico-culturales en viajes sin transporte, se adquieren desde 115,98 euros en estancias de 4 días (3 noches).

Cuando este miércoles por la mañana las plazas de muchos lugares se agoten, «empezarán los enfados», adelanta Suárez, «hay destinos que se han podido reservar desde el martes por lo que, de las 50 plazas que se oferten para Córdoba, muchas ya estarán cubiertas, ocurre siempre y hay clientes que se sienten frustrados porque no podrán ir donde tenían previsto». La buena noticia es que irán quedando otros lugares, o esos mismos pero en distintas fechas, que sí podrán elegir sin problema.

Ricardo y Ana son dos de los mayores de 65 años que ayer pudieron reservar su viaje. «Nos iremos de escapada cultural a Madrid con excursiones al Escorial, Madrid monumental y Alcalá de Henares», explica él. Este será el tercer viaje que realizan con el Imserso. «El último fue a Tenerife en marzo del 2020, justo antes de que se decretara el confinamiento, nuestro vuelo fue el último que salió de la isla», afirman.

De los hoteles, no tienen queja. «Depende del destino, pero en general, no tienen lujos, son normalmente son hoteles antiguos de tres o cuatro estrellas, pero como estás de un lado a otro, eso es lo de menos», comentan, «el precio está muy bien». Viajar en autobús tampoco les supone un hándicap. «A mí me resulta incómodo porque tengo las piernas muy largas, pero como son dos o tres horas, se adapta uno y ya está», explica Ricardo. Después de una pandemia y una crisis económica de escala mundial, el autobús es pecata minuta.