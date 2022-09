"Para los hoteles, los viajes del Imserso no son sostenibles"

El hotel Castillo de Palma del Río lleva unos 20 años participando en el programa del Imserso como establecimiento receptor de mayores en los meses de otoño, invierno y parte de la primavera. Sin embargo, según su director, José Ángel Castillo, «para los hoteles, esto ya no es sostenible, por eso son muchos los que se están retirando y nosotros también nos lo planteamos». Se quejan de que los precios no tienen en cuenta la inflación y no cubren ni siquiera los gastos que se generan.

«Nosotros no somos oenegés, no hacemos esto por una función social y cada vez se nos exige un servicio más exquisito con precios más bajos», señala, «nunca se ha podido vivir de esto, a nosotros nos ha servido para mantener a la plantilla adscrita a la empresa y como alternativa a los meses de ocupación más baja, pero ahora nos cuesta el dinero ofrecer este servicio, si el Gobierno no sube los precios, los hoteles no podremos asumir los gastos y cada vez habrá menos destinos». Más mayores viajeros y menos agencias para gestionar el aluvión de reservas del Imserso El hotel Castillo es el único de la comarca que se oferta en los circuitos culturales del Imserso. En una temporada, puede alojar a unas 2.300 personas y cada año se cubren las plazas. El año pasado, pese a la pandemia, también se llenó. «Vienen sobre todo del norte, del litoral levantino y algunos de Canarias o Cataluña», señala Castillo, «vienen buscando el buen clima, sobre todo durante el invierno, y conocer Andalucía, Córdoba, sus productos típicos y su gastronomía». Los viajeros tienen cinco días para conocer la zona así que además de pasear por Palma del Río, cada día tienen excursiones a otros municipios, a Córdoba capital y a localidades próximas como Montilla, Écija, Montoro, Hornachuelos, donde visitan museos, bodegas y otros atractivos de la zona. «Antes también había un circuito de Naturaleza, pero ese ya no se oferta». Los hoteles que quieren adscribirse al programa, se adhieren a las diferentes plataformas, que son las que presentan las ofertas de los distintos destinos al concurso público. El hotel Castillo no es el único de Córdoba que abre sus puertas al programa del Imserso. También lo hacen el hotel Averroes de Córdoba capital y el hotel Exe Las Adelfas. Andalucía es la comunidad donde más hoteles participan en el programa de circuitos culturales del Imserso. Hay uno en Aguadulce (Almería), tres en Cádiz (dos en Jerez y uno en Sanlúcar), dos en Granada (en la capital y en Albolote), dos en Huelva (Punta Umbría e Islantilla), tres en Jaén (La Iruela, Villanueva del Arzobispo y Úbeda), tres en Málaga (Mijas, Benalmádena y Fuengirola) y tres en Sevilla (en la capital y Sanlúcar la Mayor).