"La librería Luque no faltará en Córdoba mientras haya clientes que nos apoyen"

Renovarse o morir. La librería Luque ha iniciado este lunes una nueva aventura en el año en que cumple 103 años. Con Javier Luque al frente, la tercera generación de la familia, y sus dos nuevos socios, capitalistas y trabajadores, la librería ha abierto las puertas esta mañana. Atrás queda el entrañable recuerdo de la tienda que abrió el abuelo en 1919 en la calle Gondomar, la favorita de Javier, "porque vivíamos en el piso de encima, allí nací y crecí, entraba y salía de casa a través de la librería donde estaban la abuela, mi padre y mi tío".

La vista está puesta ahora en el futuro. "La favorita siempre es la última", asegura. Con la misma ilusión que su abuelo abrió aquel primer negocio, Javier se embarca ahora en su tercer giro de timón, convencido de "la librería Luque no faltará en Córdoba mientras sea viable y haya clientes que nos apoyen". No quiere que pase "como en otros negocios tradicionales de Córdoba que se han perdido". Por eso, si cuesta un poco más, no duda que hará los sacrificios que hagan falta. "Estamos convencidos de que la venta de libros tiene futuro, nos lo muestra el feed back que tenemos de amigos y clientes y además esto se lleva en los genes", bromea.

De momento, apoyos no les faltan. Desde primera hora de la mañana, muchos cordobeses de todas las edades conocedores del traslado a la calle Fray Luis de Granada, número 11, han pasado por la tienda para presentar sus respetos a la institución y saludar a los dueños, que este verano se vieron forzados a abandonar el espacio de la calle Jesús y María por el aumento de los costes. "Los locales del centro de Córdoba tienen unos precios desorbitados, en la anterior librería nos cumplió el contrato y había que cambiar, pero no ha sido nada fácil encontrar un local grande y a con un precio asumible porque solo las grandes franquicias pueden asumir las cantidades que se están pidiendo", asegura. Para Luque, mudarse es un reto, una ilusión, un nuevo salto al vacío. "Los cambios como este no dan pereza, las cosas pasan cuando tienen que pasar y llegado el momento, hay que afrontarlo. No te puedes quedar parado", sentencia convencido.

"Queremos que los menores encuentren aquí un espacio"

De momento, la librería está todavía a medio terminar. "Hemos hecho la mudanza, pero aún hay mucho por colocar". La sección de entrada de escritores cordobeses, el altar de la Luque, da la bienvenida al visitante. "Queremos seguir ofreciendo a los autores de Córdoba un escaparate para que ellos tengan sus libros al lado de los grandes autores. Además de los libros dedicados a Córdoba, les interesan los autores cordobeses "y que ellos sepan que si necesitan un espacio para hacer presentaciones, aquí estamos nosotros". Tanto es así que aunque los estantes aún están a medio rellenar, ya hay fecha para la primera presentación de un autor local, José Antonio Fernández González, que dará a conocer La leyenda de Juan Álvarez el próximo 28 de septiembre.

No solo habrá presentaciones de libros, también actividades relacionadas como cuentacuentos, clubes y talleres de lectura. "Tenemos públicos de todos los perfiles y una sección de infantil y juvenil muy amplia, queremos que los menores encuentren aquí un espacio y estén cómodos, para nosotros es una alegría ver los cómo sábados por la mañana la librería se llena de niños con sus padres, que pasen tiempo aquí, esto no solo va de comprar, no queremos ser una mera expendeduría de libros, las librerías somos centros de cultura conde compartir tiempo con otros lectores, donde venir a conocer las novedades que van saliendo y disfrutar del espacio".

El cambio de ubicación promete atraer a los clientes tradicionales de Córdoba, pero también a los visitantes a la ciudad por la proximidad a zonas de hostelería y a la estación de Renfe y al flujo de gente que atraiga la futura biblioteca de los Patos. Con más de 200 metros cuadrados, la librería mejora en amplitud y en accesibilidad, ya que además de dos autobuses de Aucorsa muy próximos, se puede ir hasta la puerta en coche.

Junto a las ventas presenciales, continuarán con la venta online en la web librerialuque.es y a través del canal todostuslibros.com, que creó el gremio de libreros con librerías independientes de toda España para competir con las grandes plataformas de comercio electrónico. El objetivo es que todo aquel que vaya a comprar un libro tenga como primera opción en la mente la plataforma de libreros aunque luego pueda elegir la que quiera, pero que no solo tenga una opción. Sobrevivieron a la pandemia y ahora están listos para plantar cara a la crisis económica. La lectura es una necesidad, no una moda. Y ellos lo saben.