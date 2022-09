La DGT, "sorprendida" por el aumento de fallecidos que no usaban el cinturón

La jefa de la Dirección General de Tráfico en Córdoba, Piedad Sánchez, ha alertado este lunes del incremento del número de víctimas mortales que no llevaban el cinturón de seguridad al sufrir accidentes, lo que ha motivado que sea necesario volver a concienciar sobre su uso.

En una atención a los medios de comunicación enmarcada en la campaña de Safety Days (días sin accidentes) de la Roadpol (asociación europea de los agentes de tráfico), esta responsable ha explicado que "durante años, los fallecidos por no llevar el cinturón habían disminuido mucho y nos sorprende que en los últimos años haya aumentado el número de personas que no se lo ponían". En esta línea, ha lamentado que "parecía que era una asignatura que ya habíamos aprendido. No sabemos por qué razón, de repente, es algo que vuelve a estar en el candelero y en lo que tenemos que volver a incidir".

A preguntas de los periodistas, Piedad Sánchez ha comentado que el número de sanciones impuestas por la comisión de infracciones en las carreteras cordobesas "marca una pauta constante" año a año, y ha indicado que las razones son "prácticamente idénticas". Así, ha manifestado que "siguen siendo numerosos los fallecidos por (consumo de) alcohol y drogas, las distracciones con el teléfono móvil y no respetar las normas de circulación, la señalización".

Respecto a la campaña que la Roadpol realiza en estos días, ha manifestado que el objetivo es concienciar para que "esos días en que no haya ningún fallecido por accidente de tráfico aumenten año a año y que consigamos que alguna vez no haya ninguno en todo el año". Piedad Sánchez ha aludido, asimismo, al reto de que el próximo 21 de septiembre no haya ningún fallecido por accidente de trafico a nivel europeo y ha avanzado que el día 28 se anunciarán los resultados de la campaña.

El móvil, cada vez más peligroso

De su parte, el capitán Francisco Sillero, responsable del subsector de Tráfico de la Guardia Civil en Córdoba, ha informado de que esta agrupación es miembro de la Roadpol y colabora en la campaña de Safety days, que tiene entre sus objetivos principales concienciar sobre las distracciones al volante como "uno de los factores de los siniestros más importantes".

Sillero ha recomendado a los conductores evitar manipular elementos que pueda producir distracciones como los aparatos de GPS, equipos de sonido y teléfonos móviles. Además, ha subrayado que "cualquier conversación un poco fuera de tono con los acompañantes nos puede producir una distracción que se puede transformar en siniestro vial".

También ha confirmado que el móvil "fue un problema para la seguridad vial desde su inicio, pero ahora lo es más. Cuantas más funcionalidades tienen, más distracciones producen". Por tanto, en su opinión "el mejor consejo es dejar el teléfono" y programar los aparatos que se vayan a utilizar antes de iniciar el viaje.

En un punto de control donde los agentes han informado a los conductores de los factores habituales de riesgo en la conducción, estos responsables han atendido a los medios de comunicación acompañados por la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Rafaela Valenzuela.

Valenzuela ha animado "a los conductores y conductoras a que no solo el día 21, sino todos los días del año salgan a la carretera con muchísima prudencia, que lo hagan por ellos mismos y por el resto de personas", ha reclamado.