El centro de adultos Luis de Góngora se traslada a La Normal

El centro de adultos Luis de Góngora, ubicado hasta la fecha en la calle Huelva en el Sector Sur, se va a trasladar al edificio de la Normal de Magisterio en los próximos días. El cambio de ubicación de la escuela a la que asisten unas 300 personas de todas las edades se produce por varios motivos, por un lado, las pésimas condiciones en las que se encuentra el inmueble donde actualmente esta el centro, y por otro lado, por el encaje teórico y la vocación digital de su proyecto con el del edificio de la Normal.

El teniente de alcalde de Urbanismo, Salvador Fuentes, ha dado a conocer hoy esta noticia acompañado de los responsables de la escuela de adultos María José Alarcón, directora del centro de educación permanente Occidente, al que pertenece la escuela de adultos, y Fernando Jurado, su jefe de estudios.

El traslado solo está a la espera de recibir el visto bueno de la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía y se formalizará en unos 10 días. En concreto, el centro ocupará las las plantas 2 y 3 de la Normal y el traslado se ha pedido para dos cursos académicos aunque no se descarta que sea permanente.

Un edificio tercermundista

Por su parte, el edificio que se dejará vacío en la calle Huelva —que ha sido calificado de “obsoleto, indigno y tercermundista” y que presentaba desde cortes de luces y goteras a falta de climatización y equipos— se tendría que someter a una intensa rehabilitación y, en un futuro, podría ser de nuevo sede de esta escuela o bien un nuevo equipamiento para el barrio. Los alumnos de este centro han protagonizado numerosas quejas ante las puertas del Ayuntamiento de Córdoba por el mal estado del edificio y hoy se ha recordado a la concejala tristemente fallecida Amparo Pernichi porque fue ella quien empezó a trabajar por las reivindicaciones de entonces.

Salvador Fuentes ha defendido el encaje del proyecto de esta escuela de adultos enfocada a la digitalización y a temas de transformación digital (tienen entre sus proyectos una radio y una televisión digitales) en el edificio de la Normal donde el Ayuntamiento de Córdoba en un futuro y según los planes del gobierno local, quiere establecer un polo digital. “Estamos ante el edificio perfecto, que alberga formación, emprendimiento, polo digital, biblioteca y un salón de actos”, ha dicho Fuentes que espera que la incorporación de estos alumnos ayude a la creación de una masa crítica digitalizada en el Sector Sur. Los responsables de la escuela han señalado que es un día grande también para el barrio del Sector Sur porque empezar a disfrutar de un edificio de estas características repercutirá, dicen, en el colegio y en el entorno.

Críticas sobre el estado de la Normal

Por otro lado, Fuentes ha salido al frente de las críticas vertidas sobre el estado de la Normal diciendo que se trata de “medias verdades” y ha defendido su puesta en marcha: “Había que elegir entre ratas y proyectos”. Asimismo, ha explicado que la instalación de la nueva escuela no afectará en nada al estado del edificio y que no se ha modificado nada (ni siquiera se permiten anclajes de las pizarras a la pared) ya que hay que esperar a finales de octubre cuando se cumple el plazo de garantías y se estudiará si se pide o no la ejecución del aval.

Por último, el presidente de Urbanismo ha recordado que queda pendiente la urbanización del entorno de la Normal y la puesta en marcha del salón de actos.