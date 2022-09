El grupo del Partido Popular en la Diputación de Córdoba ha pedido al equipo de gobierno provincial ayudas específicas para comerciantes para poder aplicar el Decreto de Ahorro Energético del Gobierno de España.

Así lo ha manifestado el portavoz del PP en la institución provincial Félix Romero tras haber mantenido un encuentro con el presidente de la Federación Provincial del Comercio de Córdoba, Rafael Bados, para abordar la situación que atraviesa el sector tras varias semanas de implantación de este decreto. “Los comerciantes están con el agua al cuello, no pueden aguantar más; después de la crisis del covid y sus consecuencias económicas, tras la subida de los costes de la energía, el incremento de precios de materias primas y artículos, etc. El comercio no tiene capacidad económica para hacer las inversiones necesarias para cumplir con ese decreto”, ha asegurado Romero.

Ese decreto entró en vigor el pasado 1 de agosto y busca una reducción del 7% en el consumo nacional de energía exigiendo a las administraciones públicas y los negocios privados no bajar el aire acondicionado a menos de 27ºC en verano, así como no subir la calefacción por encima de los 19ºC en invierno, además de apagar los escaparates a las 22:00 horas.

“Esta medida puesta en marcha del Gobierno de Sánchez no tiene en cuenta la realidad climática de la provincia de Córdoba, donde alcanzamos las temperaturas máximas a nivel nacional durante varios meses del año, con lo ese límite de temperatura en aparatos de aire acondicionado es totalmente insuficiente para combatir el calor en establecimientos comerciales y en administraciones públicas con gran afluencia de personas”, ha mantenido el portavoz popular. “No se dan las mismas circunstancias en cuanto a las temperatura en la provincia de Córdoba que en el norte de España, con lo cual no se puede medir a todos con el mismo rasero en la aplicación de este decreto”, ha añadido.

La Federación Provincial del Comercio Córdoba ya manifestó su preocupación ante ese Decreto de Ahorro Energético del Gobierno de España y reclamó flexibilidad, tiempo y ayudas para poder hacer frente a esta nueva normativa, “ya que, según el Decreto, a finales de este mes de septiembre deben tener adaptadas las puertas de entrada a los comercios, y en la mayoría de casos los pequeños establecimientos no tienen capacidad para hacer esto en tan poco tiempo”, comenta Romero.

Por ello, el grupo del PP en la Diputación de Córdoba llevará al próximo pleno provincial una moción instando al Gobierno de España a propiciar una mayor flexibilidad a la hora de la aplicación del Decreto de Ahorro Energético por parte de los comercios, además de contar con un horizonte temporal más dilatado a la hora de la aplicación de este decreto.

Los populares piden al Gobierno de España que se destinen ayudas específicas a los comerciantes del fondo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para llevar a cabo inversiones en los comercios con el fin de adecuar sus negocios para disponer de la eficiencia energética deseada por el Decreto de Ahorro Energético. “También la Diputación de Córdoba cuenta con los fondos europeos Next Generation que se pueden destinar a dotar de ayudas específicas a los comercios cordobeses para adaptarse a los requerimientos que impone el decreto, y sobre todo para acompañar a estos autónomos y pequeños empresarios a modernizar sus negocios y comercios y adaptarlos a la realidad en nuestros días”, específica el portavoz popular. “Solo buscamos ayudar a un sector importante de la economía de nuestros municipios que lo está pasando mal”, añade.