IU dice que el casco está peor que nunca, más sucio y con más delincuencia

Mientras que el alcalde pide "no sacar de quicio" la situación del casco histórico en Córdoba, Izquierda Unida dice que nunca ha estado peor en su historia desde el punto de vista de la gestión, con suciedad y ratas, y más inseguro desde el punto de vista de la delincuencia.

El presidente del grupo municipal de IU, Pedro García, ha dibujado un panorama dantesco del casco histórico de la ciudad después de haber mantenido un encuentro con los representantes de la Asociación de vecinos de La Axerquía que el lunes denunciaron el incremento de actos vandálicos en este entorno.

García entiende que la situación es "terrible" y que la gentrificación ha hecho ya que buena parte de esta zona protegida, la más cercana a la Mezquita-Catedral, "sea un decorado donde no quedan apenas vecinos" y está todo destinado al sector turístico y pisos turísticos. De hecho, el portavoz de IU y expresidente de la Gerencia de Urbanismo ha reconocido que él mismo perdió la batalla respecto a la gentrificación porque no pudo aprobar un cambio del plan urbanístico durante su mandato para impedir o limitar la concesión de licencias para abrir nuevos establecimientos hosteleros o más apartamentos turísticos en el casco. "Hoy se confirma que el casco es un decorado sobre todo parte de la Mezquita, donde no quedan apenas vecinos está todo destinado al sector y pisos turísticos·", ha dicho.

Desde IU lamentan que aún no se sepa nada del plan de gestión del casco, que según avanzó el equipo de gobierno iba a ser un proceso participado, aunque entienden que es "el modus operandi" de PP y Cs que anuncian que van a hacer cosas que luego no hacen, ha dicho García.

Por último, desde este grupo municipal denuncian que este es "el gobierno municipal que menos ha invertido en el casco, cero euros en temas de movilidad, por ejemplo, y en arreglo de calles", y que no sea capaz de dar solución a la demanda vecinal para la instalación de placas solares. "Y esto curiosamente con una delegada de Casco Histórico y mucho dinero público invertido en cargos directivos que no sabemos a qué se dedican; más allá de viajar a Canadá estaría bien que se dieran un paseo por el casco", ha afirmado García. "Muchos recursos para enchufados y tránsfugas y cero para un casco histórico con tres declaraciones Patrimonio de la Humanidad".