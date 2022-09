CGT FASE (Federación Andaluza de Sindicatos de Enseñanza) ha señalado este miércoles en un comunicado que "leemos últimamente en las noticias y recogemos las quejas de muchas familias y alumnado que no ha podido matricularse por falta de plazas en un ciclo de FP de la Escuela Pública y no tienen recursos para costearse uno privado".

"Que no existan plazas públicas de FP para toda la demanda existente no es casualidad, la apuesta de la Junta de Andalucía por la FP privada es clara desde hace unos años. No hace falta más que ver los cientos de unidades de Bachillerato públicas cerradas y el crecimiento de las concedidas a los ciclos formativos de FP privados", critica este sindicato.

"En tres cursos, los ciclos formativos de grado superior privados han experimentado un incremento porcentual de un 55,3%, el triple que los públicos, que tan solo han crecido un 18,4%. Los privados de grado medio han aumentado incluso cuatro veces más: un 37% frente al 9,3% de los públicos", añade este colectivo.

"En el curso 2018/19 había 192 unidades privadas de ciclos formativos de grado medio en Andalucía, en el 2021/22 son 263, un 37% más. Si cada vez hay más negocio privado y la oferta pública no es suficiente, muchas personas sin recursos van a tener que renunciar a una formación profesional (que no pueden costearse) y se encontrarán en un callejón sin salida respecto a la continuidad de sus estudios por, únicamente, motivos económicos. Como siempre, las personas más vulnerables serán las más perjudicadas", resalta CGT FASE.