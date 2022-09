"La pandemia fue más dura; no empecemos con el crujir de dientes"

Jesús Aguirre (Córdoba, 1955) estrena cargo en la segunda legislatura de Juanma Moreno, después de haber combatido la pandemia al frente de la Consejería de Salud y Familias. Como presidente del Parlamento andaluz visita hoy la capital cordobesa con la intención de mostrar la institución que representa de la manera más diáfana posible. «El Parlamento andaluz no es un castillo, quiero romper barreras, quitar muros», asegura.

¿Cómo ha sido su verano? ¿Ha estudiado para su nuevo puesto?

El verano ha sido muy tranquilo y lo he pasado estudiando, claro. Desde el Estatuto de Autonomía, hasta el reglamento de funcionamiento del Parlamento o de la junta de portavoces. De mi etapa en el Senado algunas cosas sabía y luego mis años de consejero me han hecho conocer el funcionamiento desde la parte ejecutiva, pero he estudiado. No he parado de preparar estos cuatro años.

¿Cuáles han sido sus primeras sensaciones? ¿Cree que echará de menos la Consejería de Salud?

No me va a dar tiempo. De consejera está Catalina García, que fue viceconsejera, se mantiene gran parte del equipo y una línea de trabajo continuista. Han sido años muy duros donde hemos trabajado muy intensamente y todos están imbuidos en los grandes cambios en política sanitaria que hemos impulsado.

Esta semana, el Parlamento inaugura el nuevo periodo de sesiones, ¿cómo cree que va a ser el clima de esos plenos? ¿En el espejo de qué presidente de Parlamento le gustaría mirarse o espera tener un estilo propio?

Tendré mi estilo, yo soy yo y los que me conocen saben que actúo como soy. Con la edad que tengo no voy a cambiar; soy yo mismo esté en el Parlamento, de consejero, pasando consulta o en mi casa. Aprendí mucho de Pío García Escuredo, que es una persona de mucho consenso. Espero, y hasta ahora lo hemos conseguido, llevar con consenso las decisiones. A finales de julio ya les comuniqué a los portavoces que a mí lo que me interesaba como presidente del Parlamento es llegar al máximo de consenso por parte de todos los grupos. Todo lo que ellos consensúen tendrá el plácet de su presidente. Hasta ahora ha sido así y esperemos poder mantenerlo, aunque habrá momentos de tensión, duros. En ellos tiraremos de veteranía y de diálogo. Digo mucho que cuando hablas «con» ya no hablas «de». He pedido a todos los portavoces que hablen entre ellos y si hay algún problema yo actuaré de nexo de unión.

En esa misma línea, el presidente andaluz ha ofrecido un encuentro mensual del delegado de la Presidencia con los líderes de la oposición. Es una oferta inusual, a pesar de que el PP goza de una mayoría amplia en esta legislatura...

Muy amplia, pero, siguiendo lo que dice el presidente Moreno, tenemos que llegar al consenso siempre con el diálogo. La semana pasada se reunió con todos los portavoces para escuchar sus necesidades y ver que todo el mundo se sienta lo más integrado posible. Yo soy persona de consenso y en eso estoy al 100% con el presidente: imponer no sirve para nada. Lo único que lleva aparejado es el enfrentamiento. Hemos empezado con buen pie, tenemos mayoría, pero el espíritu de este humilde presidente es adoptar las decisiones por consenso.

Empieza hoy en Córdoba una ronda de contactos por las delegaciones, ¿cuál es el objetivo?

No he querido empezar las visitas institucionales hasta que el Parlamento no tuviera su rodaje. Ahora con el primer pleno ordinario y el Parlamento andaluz ya en marcha, inicio las visitas institucionales. Queremos sacar el Parlamento al exterior en esta 12º legislatura. Viajo a Córdoba a reunirme con todos los estamentos, buscando la máxima lealtad y sus propuestas para tratar de impulsarlas. Empiezo por Córdoba porque soy cordobés y diputado por esta provincia. He querido hacer esta entrevista en el Círculo de la Amistad porque aquí se celebró la Asamblea de 1933 donde se redactó el anteproyecto del primer estatuto de autonomía, el germen del actual. Esta ciudad es símbolo de diálogo y un modelo a seguir.

Llega a Córdoba recién formado el equipo que acompañará a Adolfo Molina, ¿qué le han parecido estos nombramientos y el del propio delegado provincial?

Adolfo Molina tiene una gran experiencia en el legislativo y ahora llevará su buen talante al ejecutivo. Para mí, es un motivo de orgullo tener un delegado de Gobierno como él. Hemos trabajado mano a mano durante muchísimos años y es una garantía de éxito para la Junta. Conozco a todos los delegados y serán una buena correa de transmisión de cada consejería. Hay un buen equipo, más Antonio Repullo como secretario general del PP-A y tres consejeros vinculados con Córdoba. Tenemos un buen capital humano y eso redundará de forma positiva en el día a día de todos los cordobeses.

Su antecesora, Marta Bosquet (Cs), sacó las reuniones de la mesa del Parlamento a las provincias. ¿Mantendrá la iniciativa o piensa que no es necesaria?

Sí, tenemos que sacar el Parlamento andaluz a la sociedad, a través de visitas institucionales y con reuniones de la mesa. Quiero hacer rondas por pueblos. Tenemos que intentar llegar a la ciudadanía y vehiculizar sus necesidades hacia el Parlamento, que es de todos no solo de los 109 diputados que estamos allí. Yo soy muy de trincheras, de tajo, tengo que estar en contacto con la gente y creo que todos los diputados deben estarlo con sus circunscripciones, cerca de los que les han votado y oyendo sus demandas. El Parlamento andaluz no es un castillo donde estamos en un aislamiento. Quiero romper barreras, quitar murallas y que aquello sea la casa del pueblo, de todos los andaluces.

Se augura un otoño complicado en lo económico. ¿Se abona más al equipo de los catastrofistas o es más prudente respecto a las previsiones que se manejan?

La perspectiva no es óptima de cara al curso, pero de males más grandes hemos salido. Compara con el año 2020 o 2021, en plena pandemia y todo cerrado. Vamos a ser justos. ¿Que los tiempos son duros? Nadie va a decir que no, pero venimos bregados y preparados para la dureza. La pandemia fue más dura, e stamos en una cierta normalidad, no empecemos ya con el crujir de dientes ante la perspectiva del otoño. Lo único que quiero transmitir es ánimo. ¡Pa’lante!

Sequía e inflación son los dos temas que señalan todos los partidos como los grandes problemas que Andalucía tiene en estos momentos. ¿Qué medidas tomará el Gobierno andaluz para combatirlos?

Se están tomando ya medidas para enfrentar la sequía y estamos mirando al cielo para tener un otoño lluvioso. Para la inflación, que es algo que también afecta al ámbito nacional, también se van a tomar medidas en Andalucía. H