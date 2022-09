El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba, con dos concejales de los 29 que integran el Pleno, ha abandonado hoy el consejo de administración del Instituto Municipal de Turismo (Imtur). Cabe recordar que este partido pidió ya el año pasado la disolución de este organismo, algo a lo que en principio se habría comprometido el equipo de gobierno. La portavoz de Vox en Capitulares, Paula Badanelli, ha explicado que abandonan este consejo de manera definitiva.

"Convocaron el consejo rector el viernes a la 13:20 de la tarde, cuando ha empezado he preguntado el motivo de convocarnos así, porque no estaban muchos de los consejeros, no estaba la interventora, porque no es forma de convocar sin duda, no da tiempo a prepararlo. La sorprendente respuesta para convocar así es que la presidenta del Imtur, la señora Isabel Albás, se va a Bolivia este martes, seguramente para ver en qué se gastan las infinitas subvenciones que reciben del Ayuntamiento, para ver cómo gastan el dinero de los cordobeses”, ha señalado Badanelli.

La portavoz ha vuelto hoy a tildar de "chiringuito" el Imtur y ha dicho que "lo único que ha hecho el gobierno es engañarnos con mentiras y promesas". Vox dice abandonar el Imtur porque entiende que es "una ofensa y un lastre para este Ayuntamiento que se siga manteniendo un chiringuito como este, donde se le falta el respeto a los consejeros e incluso a los funcionarios que asisten a él".

"A día de hoy, en septiembre no se ha hecho nada, no se ha movido un dedo para la disolución del este chiringuito, no entendemos qué le pasa a este gobierno con Ciudadanos y tampoco al alcalde que sigue preso de Ciudadanos cuando está difunto y va a llevar a la ruina a esta ciudad con chiringuitos como este”. Por último Badanelli ha sentenciado que “nos duele Córdoba, nos duele cada euro que se tira, no se habla de ordenanzas, de bajada de impuestos pero sin embargo tenemos a estos señores dando viajes y tumbos con su cohorte a costa de los cordobeses, porque pensarán que para lo que le queda en el convento. Mientras las familias cordobesas no pueden llegar a final de mes”.