¡Vamos que nos vamos! Echa a andar el curso político definitivo, donde los partidos se juegan la permanencia, con la fecha de la Selectividad electoral fijada ya el 28 de mayo del 2023 (el segundo domingo de feria). En Capitulares, el verano exhaló sus últimos estertores con un episodio surrealista que ha dejado a PP y Cs en minoría de 13 ediles frente a 13 concejales de la oposición, más dos de Vox --ora oposición, ora no-- y uno más, David Dorado, como concejal no adscrito, alma libre o verso blanco que promete momentos sublimes, estelares.

Aunque ha vuelto a su trabajo y ya no tiene sueldo municipal (solo cobrará las dietas por asistir a los plenos), tendrá derecho a intervenir, rogar y preguntar, pero intuimos que se va a repetir más que la exconcejala del PP Elena Martínez-Sagrera cuestionando los horarios de los museos municipales (por cierto, siguen igual).

El caso Infraestructuras, en el que por ahora no hay imputado ningún político y sí dos funcionarios del Ayuntamiento y una coordinadora general (una persona de confianza que fue designada por Cs y de la que Dorado ha hecho una defensa numantina), ha dejado un reguero de ketchup en los pasillos de Alcaldía y un mensaje carmín en el espejo del baño --Revenge is a dish best served cold-- que ni la limpiadora ha podido eliminar (¡pedazo de lápiz de labios, oiga!).

Aunque todo el mundo se ha empeñado en hablar de esperpento cuando el asunto no ha llegado ni a telenovela turca dada la ausencia de buenorros en la trama, el PP está preocupado por la lectura que hayan hecho los cordobeses del relato y ha encargado una encuesta para ver si ha tenido algún efecto sobre la intención de voto de los electores el caso Dorado (una derivada del caso Infraestructuras basada en las insinuaciones vertidas por el edil sobre el alcalde por, supuestamente, dificultar el esclarecimiento de los hechos que investigan los juzgados...Necesitamos urgente un vademécum para no perdernos en la trama).

Tal fue la tensión desatada en los últimos fotogramas del film noir de agosto (no hay palomitas para tanto episodio, Bernardo Jordano dixit) que ha tenido que aliviarse el asunto con una semana de calma chicha en la que hasta el alcalde, como otros muchos cordobeses, ha despedido el verano cogiéndose el puente de la Fuensanta.

Hasta luego Velá, dijo, y se fue a Canadá a una cita de la Organización de Ciudades Patrimonio de la Humanidad. Acompañado por la delegada de Casco Histórico, María Luisa Gómez (antítesis de Dorado en su relación con Cs pese a compartir idéntico espíritu tránsfuga) y del funcionario Rafael Pérez de la Concha, el regidor no vuelve con las manos vacías de Quebec y se trae a Córdoba la celebración del Congreso Mundial de Ciudades Patrimonio en el 2024.

En Córdoba se quedó como alcaldesa accidental la primera teniente de alcalde y portavoz de Cs, Isabel Albás, un poco más repuesta del sofocón de la semana pasada y dispuesta a viajar en breve a Bolivia. Además de acudir al pregón de la Velá, Albás decretó el viernes un día de luto oficial en Córdoba por la muerte de la reina Isabel II siguiendo la recomendación del presidente Juanma Moreno, aunque lejos del despliegue fúnebre de Ayuso, que decretó tres días tres. En el balcón de Capitulares, no entiendo por qué, hubo solo medio luto, porque solo dos de las cuatro banderas ondearon a media asta: la de Córdoba y la de Andalucía.

Candidatos

Por su parte, la secretaria del PSOE cordobés, Rafi Crespín, ofreció esta semana una rueda de prensa para poner fino filipino al alcalde Bellido y para fijar para final de año la elección de candidato a la Alcaldía de Córdoba. Los socialistas necesitan al menos 6 concejales en la capital (tienen 8 en la actualidad) para mantener la Diputación y se agota el plazo para que algún paracaidista caiga en Capitulares con tiempo para recoger el testigo de Ambrosio. Parece hora de mirar las existencias e irlas sacando al escaparate.

El PP, mientras tanto, ha coronado a Antonio Repullo secretario general y ha completado el organigrama de la Delegación del Gobierno andaluz (San Felipe, 5) con el nombramiento de Adolfo Molina como virrey de Córdoba. El también presidente del PP en la provincia (de momento no quiere salir de la sede) estará al frente de un equipo de diez corregidores en el que repiten tres (Mª Jesús Botella, Cristina Casanueva y Juan Ramón Pérez) y se ficha a Dolores Sánchez. La alcaldesa de Villanueva deja su pueblo con curriculum para grabar con nota un tutorial para darle la vuelta al jamón de la política municipal sin rebanarse un dedo. El resto del equipo de delegados lo constituyen perfiles técnicos y profesionales (léase desconocidos en las lides políticas) y ningún fichaje de Cs, algo que sí ha ocurrido en otras provincias como Málaga. Ea, ¡a currar!