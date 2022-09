El Consejo del Movimiento Ciudadano de Córdoba (CMC) ha emitido un dictamen sobre la concesión demanial de espacios de uso deportivo del Estadio Nuevo Arcángel, en el que expone, entre otros aspectos, que se evite "la subasta permanente" de los distintos espacios que conforman la instalación.

En dicho dictamen, el Consejo muestra su "satisfacción, porque se intenta buscar una fórmula jurídica legal que supere la excesivamente dilatada situación de uso en precario de las instalaciones", a la vez que ve "necesario que paralelamente se termine el expediente de modificación del plan especial de suelo no urbanizable Arenal de la Fuensanta que determina los distintos usos posibles en los suelos que lo incluyen y que debe priorizar el uso de ferial de ocio en el lugar donde actualmente se celebra la Feria de la Salud, así como el uso deportivo del equipamiento deportivo".

Al respecto, consideran que "se debe aprovechar para consensuar los usos de todo el conjunto inmobiliario, evitando la subasta permanente de los distintos espacios que lo conforman, priorizando los usos que necesita el propio Ayuntamiento", de modo que "la ida y venida sobre usos para oficinas municipales o cesiones a terceros, la recurrente noticia de instalación de actividad hotelera, debe terminar, fijándose para qué son los distintos espacios y marcar una estrategia para su rentabilidad social y económica".

Igualmente, defienden "asegurar que los usos a los que se dedican los suelos que salen a concesión son deportivos y aquellos que sean compatibles con dicha actividad", así como que "los gastos queden claramente delimitados y cargados a quien realmente corresponda, evitando una desviación de los mismos, recayendo al Ayuntamiento más gasto del que le corresponde".

Como en otras instalaciones deportivas, "el Ayuntamiento debe reservarse al menos siete días de uso al año sin que se descuenten del canon para sus necesidades propias que evite que realmente estemos ante una privatización de todo el bien y no de una concesión privativa de los usos de algunos espacios del mismo", sostienen, para añadir que "no es aceptable que se fijen unos días de posible uso que sólo sirvan para rebajar el canon, incluso cuando no se usen".

Además, ven "muy adecuado que el canon se pague a través de la construcción de la tribuna pendiente, de tal forma que el conjunto inmobiliario vaya completando sus instalaciones, evitando dar esa imagen de obra permanente inacabada", a lo que agregan que "no parece adecuado que el canon se rebaje a los espacios de uso deportivo, pues para el uso de los mismos posiblemente se tengan que utilizar otros espacios del edificio, por lo que se debería asegurar que, si el uso de los espacios deportivos necesita de otras zonas del conjunto inmobiliario, se deben contabilizar para el canon".

Asimismo, señalan que "es necesario que se incluya una revisión del canon y asegurar qué sucede si la entidad deja de estar interesada por la concesión de los espacios deportivos antes de los 40 años de concesión", de forma que "hay que tener en cuenta la levedad de los compromisos deportivos profesionales y las transmisiones de propiedad que se realizan con mucha frecuencia", a la vez que "determinar un canon alternativo si no se lleva a cabo la edificación de la nueva tribuna", según plantea el Consejo del Movimiento Ciudadano.