El obispo arremete contra el aborto y la eutanasia en la misa de la Fuensanta

El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández ha arremetido contra el aborto y la eutanasia en la misa celebrada este jueves en honor a la Virgen de la Fuensanta.

En su homilía, el prelado ha advertido ante una sociedad "donde abortar y poder matar a quien tiene una vida no muy saludable es cada vez más fácil".

Misa en honor a la copatrona de Córdoba

El obispo ha presidido en el santuario de la Fuensanta la tradicional eucaristía en honor de la copatrona de la ciudad. El prelado, ante un santuario repleto de fieles, ha comenzado su homilía ensalzando el nuevo paso de la Virgen que este año ha salido totalmente concluido.

Seguidamente, Demetrio Fernández ha comentado las lecturas de este día y ha pedido a los fieles mantenerse siempre cerca de Dios. “Acabamos de salir de una pandemia y nos vemos en una guerra mundial. Así lo dice el Papa, por el afán de poder y lo estamos sufriendo todos", instado a los fieles a mirar a María y pedirle una nueva civilización del amor.

Asimismo ha señalado que “Tenemos que ser constructores de paz, de progreso y de bienestar. No vale que la sociedad crezca en el producto interior bruto y vaya perdiendo la conciencia de la dignidad de la persona. Si en una sociedad como la nuestra crece la economía pero los derechos humanos son cada vez más conculcados, donde abortar y poder matar a quien tiene una vida no muy saludable es cada vez más fácil, no estamos hablando de progreso. Tenemos que trabajar en el progreso armónico de todos los progresos de la persona”.

En este día de la fiesta de la Natividad de la Virgen, el obispo ha instado a la sociedad a elevar la mirada a nuestra Madre del cielo, “para que Ella nos haga entender que la felicidad no está solo en lo que tenemos o disfrutamos, sino que es una promesa de Dios en la eternidad”. Para concluir ha pedido que la fiesta de la Virgen nos haga elevar la mirada y darnos cuenta que "es necesaria una nueva civilización del amor, en la cual muchos aspectos no se dejen olvidados sino que se atiendan como la educación, la convivencia y la vida de unos para con otros".

A la misa han asistido el teniente alcalde, Salvador Fuentes acompañado por varios miembros de su equipo de gobierno, y la diputada provincial Inmaculada Silas, entre otros. La presidenta de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba, Olga Caballero, también ha asistido al acto religioso.

Como viene siendo tradicional, el día de su festividad comenzará la Novena en honor a la Virgen que se prolongará hasta el 16 de septiembre, siendo la misa cada día a las 20.00 horas y el rezo del santo rosario a las 19.30 horas.