El grupo municipal y la dirección local de Izquierda Unida Córdoba (IU) han constatado que el alcalde “miente más que habla” con respecto al espectáculo nocturno del Alcázar, que “desgraciadamente” para la ciudad tampoco estará en marcha el próximo otoño, informa la formación de izquierdas en una nota de prensa.

Este martes, señalan desde IU, el alcalde volvió a demostrar que “no es de fiar”, al anunciar que este producto turístico sufre un nuevo retraso y, por tanto, serán ya más de tres años los que la ciudad no cuente con este recurso turístico “tan importante” para las pernoctaciones.

Es “curioso”, añaden desde IU, que en septiembre de 2021 el señor Bellido asegurara que “en cuatro o seis meses el contrato estaría adjudicado y que el espectáculo estaría de nuevo en marcha, a lo que se sumó, cumplida esa fecha, que ya no sería a principios de esta primavera sino que todo se resolvería “en otoño”.

Pues bien, va a comenzar en unos días el otoño y el alcalde vuelve a anunciar un "nuevo retraso”, demostrando y constatando su “ineptitud” y, sobre todo, la falta de gestión del equipo de gobierno "más caro de la historia, con una nómina de asesores que cuestan a la ciudad 2,8 millones de euros al año”. “Tantas personas puestas a dedo para que Córdoba, tras más de tres años, siga sin contar con un espectáculo nocturno en el Alcázar”.

Desde IU vuelven a insistir que “esperan que los planes de Bellido no pasen por querer apuntarse tantos a las puertas de las municipales, sacrificando para ello todo un mandato que está destacando por la incapacidad del gobierno local para llevar a cabo proyectos que encontró encauzados y a los que no ha sabido o no ha querido dar continuidad”.

Falta de transparencia

No obstante, este proyecto, al igual que muchos otros, está envuelto en la “oscuridad y la falta de transparencia” del equipo de gobierno, que “desgraciadamente ha situado a Córdoba en el mapa de la corrupción nacional”. En este sentido, desde IU recuerdan que “en abril de este año ya denunciamos públicamente tanto el pliego como la adjudicación del contrato”, pues “el canon que pusieron los técnicos municipales no tenía nada que ver con el que se tradujo en la realidad”.

Además, desde IU señalan que “en reiteradas ocaciones” hemos solicitado tener acceso al expediente de adjudicación y a la justificación de cómo la empresa va a pagar ese canon, y hasta la fecha “seguimos sin tener respuesta”. Está claro que “algo pasa y que las cosas se han hecho mal”, pues de lo contrario Córdoba contaría desde hace tiempo con este recurso con el que fomentar el “desarrollo económico, social y turístico de la ciudad”.

Desde IU vuelven a pedir al alcalde que “deje de vender humo” y que "de verdad se ponga a trabajar para poner en marcha de inmediato el espectáculo nocturno del Alcázar”.