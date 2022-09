La inflación dispara el coste de los viajes y la compra de materiales para Flora 2022

La organización del Festival Internacional de Flores de Córdoba (Flora 2022) continúa con los preparativos para la quinta edición del concurso, que tendrá lugar del 17 al 27 de octubre en cinco patios de la ciudad. Este lunes, el Ayuntamiento de Córdoba, patrocinador principal del evento, firmó el convenio de colaboración con Zizai Cultura SL para la concesión de una subvención de 480.500 euros divididos en dos anualidades, la de este 2022 y la del 2023. Según fuentes de la organización, este año están notando el peso de la inflación, que ha disparado considerablemente los costes en apartados como los viajes de los artistas internacionales que participan y que han triplicado en algunos casos las cantidades asignadas en ediciones anteriores.

Los precios de las flores también han subido aunque Flora ha mantenido a los artistas participantes el mismo presupuesto, por lo que tendrán que hacer cábalas o escoger muy bien el tipo de flor que necesiten para dar forma a sus instalaciones.

De momento, como cada año en estas fechas, Zizai Cultura está trabajando con los proveedores para concretar los precios de todos los materiales necesarios para el diseño de las obras.

Menos colaboraciones del sector hostelero

"Estamos notando las subidas y nos están afectando bastante", señalan, "además del coste de los viajes, también apreciamos que hay menos colaboración de parte del sector hostelero y la importante subida de los precios en relación con las ediciones anteriores del festival".

El Ayuntamiento de Córdoba no es el único patrocinador de Flora. También colaboran instituciones como la Junta de Andalucía, Fundación Cajasur-Palacio de Viana y Turismo de Andalucía, que según Flora han incrementado sus aportaciones aunque de momento "no todo está cerrado" por lo que no han informado de las cuantías.

Flora celebra este año su quinta edición con el objetivo de seguir creciendo. Según su directora, María Van den Eyden, "cada año queremos añadir algo más al cocktail, el año pasado fue Patio Talento y este año, habrá actividades paralelas muy especiales y seguiremos trabajando con colectivos en riesgo de exclusión".