Córdoba pone en marcha el Plan Estratégico diseñado para atraer el turismo congresual

La primera teniente de alcalde delegada de Turismo y presidenta del Imtur, Isabel Albás, se ha reunido este martes con el presidente de la Asociación de Organizadores de Congresos de Córdoba, Francisco Gordejo, el CEO y Founder de la empresa Preiper Luxe, adjudicataria del contrato de promoción de Córdoba como destino congresual y con representantes de este sector y de otros ámbitos relacionados como la gastronomía y el turismo para conocer el Plan Estratégico que marcará los pasos a seguir en los próximos meses para convertir Córdoba en un lugar referente del turismo congresual y la organización de eventos de pequeño, medio y gran formato. Se trata de frenar la sangría iniciada con la pandemia que paralizó por completo el sector, que tuvo que cancelar toda la actividad prevista debido a la covid. Según Gordejo, "este es un día muy importante porque se va a poner en marcha una acción para atraer eventos a Córdoba en una situación de partida complicada". Así, recordó que tras la parálisis del 2020, el sector se está empezando a recuperar, "sin llegar a los niveles del 2019 , que no se prevé que vuelvam al menos hasta el 2023 en cuanto a organización de eventos y ferias nacionales y para el 2024 para la parte más internacional".

Aprovechar al máximo las instalaciones disponibles

Los empresarios de congresos han insistido en la necesidad de sacar el máximo provecho a las instalaciones disponibles, al tiempo que se han ofrecido a colaborar al máximo con el Ayuntamiento y la empresa adjudicataria. "Lo importante será que el año que viene podamos informar de los resultados obtenidos y mejorar nuestra capacidad competitiva", apostilló Goredjo.

Se trata del primer encuentro que reúne a todas las partes implicadas, que está impulsado por el Imtur para que tanto la empresa encargada de la promoción como los representantes del sector trabajen de forma coordinada con el fin de sacar el máximo rendimiento al CEFC del Parque Joyero y al Palacio de Congresos de Torrijos, situado junto a la Mezquita, que según indicó Gordejo, está previsto que pueda funcionar a pleno rendimiento antes de final de año, cuando concluyan definitivamente las obras que están en marcha.

En este sentido, Albás ha destacado la oportunidad que supone contar con una empresa experta como Preiper Luxe en el diseño de estrategias para que vender Córdoba al turismo MICE, y cómo este conocimiento deberá compaginarse con las aportaciones del sector congresual cordobés y la administración pública, que "va a estar presente para colaborar y facilitar el diálogo permanente y no poner palos en las ruedas". La presidenta del Imtur ha subrayado también que el de congresos es un sector dinamizador de la economía cordobesa porque atrae a un turismo con un mayor poder adquisitivo que además visita la ciudad con la intención no solo de ir a las reuniones sino de disfrutar y vivir las experiencias que pueda aportarle Córdoba, desde la gastronomía al comercio, la artesanía, etc.

Un plan para que el destino Córdoba "esté siempre encima de la mesa"

Rafael Pérez, CEO de Preiper Luxe, ha destacado que el principal objetivo del Plan Estratégico que han diseñado es conseguir que el destino Córdoba "esté siempre encima de la mesa" de quienes organizan los eventos y nunca "en el cajón". No hay objetivos concretos marcados para este año, ha informado, en el que las empresas están retomando los encuentros y citas en otras ciudades tras la paralización de la pandemia. La empresa ha estudiado la situación de Córdoba y lo que ha hecho es "sumar las asociaciones y alianzas que tenemos por nuestros años de experiencia para estar más visibles y tener un ritmo más constante en las acciones del sector MICE con el objetivo de que la ciudad esté en la cabeza de quienes licitan las propuestas de congresos", ha señalado, "tenemos que ser uno de los destinos elegidos como opción por las empresas para que podamos optar al máximo número de citas".

En los próximos meses, se llevará a cabo un estudio en profundidad del sector, si bien Pérez destacó que Córdoba cuenta con importantes valores históricos y patrimoniales que aportan un plus a la hora de competir para atraer turismo de negocios, por la parte experiencial que suman. La empresa no se ha marcado objetivos para este año ni tampoco la captación de congresos concretos, algo que empezará a trabajar a final de año cuando las empresas cierren sus presupuestos para el 2023 y decidan qué acciones llevarán a cabo. Mientras tanto, lo que lo fundamental es "incrementar el ritmo para que en el próximo año podamos estar cerca del planificador de actos".