Los libros de Infantil y los de Bachillerato suben un 10%

En Andalucía, la compra de libros y material escolar supone un pellizco más o menos importante según la edad de los hijos escolarizados. Si cursan Primaria o Secundaria, el cheque libro gratuito libera a las familias del desembolso, pero si están en Infantil o en Bachillerato (por supuesto, también en la Universidad) la cosa cambia, porque el gasto corre de su cuenta.

El presidente de la Asociación de Libreros de Córdoba, José Luis Duval, de la librería Boli y Lápiz, ha explicado que son esos los libros que más se han encarecido este año, los de Infantil, que al igual que en 1º y 2º de Primaria son material fungible y no se pueden reutilizar, y los de Bachillerato, «donde se ha producido un incremento de casi un 10%». En el material escolar (carpetas, cuadernos, bolígrafos, mochilas...) el aumento roza en muchos casos el 20%. Duval cree que el incremento está en la línea de la subida de la mayoría de otros bienes, si bien apunta que, en su opinión, «son productos de primera necesidad que deberían tener un IVA distinto en lugar del 21% genérico para hacerlo más accesible a las familias con menos recursos». Pese a todo, no es pesimista.

Recuerdan que con la venta de libros de texto, una librería puede percibir alrededor de un 25% de ganancia frente al 10% o 12% que ingresan por los que venden a través del cheque-libro. «Hacemos el mismo trabajo, pero por menos dinero», señaló, al tiempo que recordó que este año de crisis ese porcentaje se verá mermado porque la Junta de Andalucía ha decidido no renovar los libros de Primaria, que este año tocaba cambiar. «La explicación que nos han dado es que no ha dado tiempo, suponemos que por las elecciones y el cambio de gobierno, pero esto tiene unas consecuencias para el sector que tenía unas expectativas de ganancias por la venta de esos libros que no se van a cumplir». Consciente del aumento del mercado de segunda mano, según Duval, «el mayor enemigo de las librerías de barrio no es ese, que permite dar una segunda vida a los libros de texto, sino la venta on line, porque vemos cómo se aplican descuentos que tiran los precios y con los que no podemos competir». A cambio, las librerías de barrio sobreviven gracias a la clientela fiel, cuyos primeros encargos se hicieron ya en el mes de junio.