"He pasado de pagar 1.200 € a 3.000 € en la factura de la luz"

El sector de la hostelería fue uno de los que más sufrió las consecuencias de la pandemia del coronavirus. En Córdoba, la situación sanitaria se llevó a muchos negocios por delante, aunque una vez se iba recuperando la ansiada normalidad era complicado ver vacía una terraza de un bar. Aunque con restricciones, el sector empezó a remontar poco a poco, pero las penas nunca vienen solas. El encarecimiento de los precios de la energía ha tocado de lleno al sector, que ahora ve cómo se incrementan sus facturas y todo se convierte en un camino cuesta arriba. El presidente de la patronal hostelera cordobesa, Fran de la Torre, explica el pasado, presente y futuro de la hostelería, que pasa, advierte, por una recuperación del turismo que tampoco termina de llegar (algo que achaca a la falta de promoción exterior que debería ejecutar el Ayuntamiento de la ciudad). De momento, el sector se ha puesto manos a la obra para paliar uno de sus problemas, ese altísimo precio de la luz, el agua o el gas. Esta pasada semana, Hostecor anunciaba la firma de un convenio con Datta Capital para la compra colectiva de energía eléctrica, que permitirá conseguir tarifas y condiciones exclusivas por debajo del precio del mercado energético.

¿Cómo está afectando la subida del precio de la energía a la hostelería cordobesa?

Somos de los sectores a los que más está afectando. Siempre, durante los servicios, tenemos que tener todo encendido y, cuando no están esos servicios, tenemos las cámaras frigoríficas, los motores o los botelleros, que siempre están funcionando. La factura se ha incrementado hasta un 200%. Mi ejemplo, que es el de todos, es que hemos pasado de pagar 1.200 euros a pagar 3.000. Antes teníamos tres gastos fijos: alquileres, producto y personal, los suministros existían, pero no estaban siempre fijos, y ahora han pasado a primer término por encima de los alquileres.

¿Qué rebaja se espera con el paso dado para la compra colectiva de energía?

Hemos hablado con otros establecimientos, no de hostelería, pero sí de comercio, y han tenido una rebaja de costes de entre un 20 y un 50%. Esa cifra nosotros la vemos muy complicada, pero el objetivo es que la imputación del impuesto del gas lo podamos equilibrar con el descuento. Hablaríamos de un 10 o 15% de descuento en la factura.

"Ha sido el peor verano, según los datos históricos, desde hace diez años, peor que el de 2021"

¿Qué balance hace la hostelería de estos meses de verano?

Ha sido el peor verano, según los datos históricos, desde hace diez años. Hemos tenido una facturación por debajo del 50% comparándolo con otros veranos. El verano del 2021, cuando ya se levantaron las restricciones, fue mejor verano que este. El motivo es que ese año los cordobeses no se fueron masivamente a las playas o a las parcelas y los teníamos en nuestras terrazas, y a pesar de tener horario reducido estábamos llenos. Este año el 50% de la hostelería estaba cerrada. No merecía la pena estar abierta para una baja demanda y unos suministros tan caros.

¿Qué se espera de los próximos meses?

Va a ser un invierno duro. Volviendo a lo de la electricidad, a nosotros nos han metido las facturas de junio y julio en julio y agosto, temporada baja, y nos hemos quedado temblando. Las perspectivas esperamos que sean mejores. Septiembre y octubre tampoco son exageradamente buenos, al menos los primeros 15 días de septiembre vienen a ser como la cuesta de enero o peor porque se ha gastado todo en las vacaciones y los colegios empiezan. A partir de ahí entendemos que mejorará la cosa y ya en noviembre y diciembre llegan las comidas de empresa, de familia y las navidades.

"Desde el 2019 hasta ahora no se ha hecho promoción ninguna de la ciudad"

¿Cuánto falta para que el sector pueda decir abiertamente que se ha recuperado de la crisis provocada por la pandemia?

La situación económica que tenemos dista mucho ahora de la del 2019, sobre todo en turismo, que no se ha recuperado. Nos llama mucho la atención porque no entendemos por qué una ciudad con cuatro patrimonios, con la gastronomía que tenemos o con las denominaciones de origen, no estemos al mismo nivel que Sevilla o Málaga. Pero es que desde el 2019 hasta ahora no se ha hecho promoción ninguna de la ciudad fuera de Córdoba, el resto de provincias que sí lo hacen, y que además tienen un plan estratégico, nos están adelantando. Por poner un ejemplo, Sevilla, en los meses de abril, mayo y junio, todos los fines de semana tenían un concierto de primer orden y los establecimientos estaban llenos, tenían la Champions, la Copa del Rey... y eso llenaba sus establecimientos, tanto de hostelería como hoteles y con precios superiores a los habituales. Aquí en Córdoba, si hablas con algún compañero de los hoteles, lo que te dice es que todavía tenemos cerrado el Alcázar por la noche. Turísticamente tenemos un suspenso bastante importante en promoción.

Hablando de turismo, ha vuelto a ponerse sobre la mesa el debate de la tasa turística, aunque el alcalde ha dejado claro que él no es partidario de la misma, ¿y la hostelería?

No estamos a favor. No es el momento de aplicar una tasa cuando no tenemos el turismo recuperándose como el resto de provincias y tampoco sabemos cómo se cobraría y a qué bolsa iría. Si el impuesto fuese exclusivamente al turismo, metiendo ahí cuidado de las calles, mejorar monumentos o a los problemas que puedan sufrir los vecinos en turismo de masificación como los Patios, se podría ver. Pero eso, a día de hoy, no es posible porque tendría que ir a Hacienda, estamos todavía más en contra.

¿Cómo son las relaciones con el Ayuntamiento?

Lo que más falta hace desde el Ayuntamiento es promoción turística de la ciudad fuera de Córdoba, tener un plan estratégico que no lo hemos tenido nunca porque vamos a salto de mata. En cuanto al resto del Ayuntamiento, durante la pandemia, que fueron los peores momentos de la hostelería, en la medida de sus posibilidades se nos ayudó desde Urbanismo, Alcaldía o Movilidad. A día de hoy la relación es magnífica porque con Hacienda los impuestos se rebajan, con Urbanismo y vecinos negociamos temas de veladores o con Movilidad cualquier problema que tenemos lo solucionamos siempre. Y lo mismo que antes he puesto un suspenso al tema turístico, en lo que respecta al Ayuntamiento y a las relaciones habría que ponerle un notable alto.