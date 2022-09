Más apoyo para la fibromialgia

La fibromialgia es un síndrome de dolor crónico generalizado, que se asocia a numerosos síntomas como fatiga, sueño no reparador, alteraciones en el rendimiento cognitivo, digestivas o sensoriales. En los últimos años se han puesto en marcha numerosas investigaciones sobre este síndrome, cuyos primeros criterios diagnósticos no se publicaron hasta 1990. También se ha logrado que, empezando por el primer nivel asistencial (la atención primaria), médicos y otros profesionales sanitarios sepan detectar mejor la existencia de este síndrome. Sin embargo, la presidenta de la Asociación Cordobesa de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica (Acofi), Encarnación Sarriá, señala que queda mucho que descubrir sobre este problema de salud, no existe un censo real de afectados en Andalucía y faltan muchos recursos en los hospitales para mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Aunque no hay ningún estudio que certifique la incidencia de la fibromialgia, diversas investigaciones apuntan a que puede haber unos 18.000 cordobeses con fibromialgia y fatiga crónica (un 2,4% de la población). El perfil mayoritario de persona afectada es una mujer de más de 50 años, casada, con estudios secundarios o superiores, trabajo remunerado y con un periodo de evolución del síndrome de más de 20 años. Las necesidades Acofi viene reclamando a la Junta de Andalucía desde hace dos décadas la necesidad de actualizar y retomar la implantación del proceso asistencial integrado de fibromialgia en la sanidad pública, para que en los hospitales existan unidades de gestión clínica especializadas en estas dolencias, con atención multidisciplinar, para que todos los pacientes estén correctamente atendidos y se les ayude a sufrir menos dolor. Encarnación Sarriá demanda a su vez más estudios clínicos, con pruebas objetivas para el diagnóstico, que se efectúe la valoración del paciente y se indiquen tratamientos adaptados a las necesidades de cada afectado, «lo que incluye la derivación a la unidad del dolor, algo que, lamentablemente, en estos momentos no se está produciendo en Córdoba». Acofi igualmente reclama más formación para los pacientes, para que puedan colaborar con los profesionales en un mejor abordaje de su problema y más fomento de la investigación, reforzando la formación de los profesionales que integren la red de unidades multidisciplinares del SAS. Además, la asociación ve necesario que se definan protocolos de actuación en la sanidad pública para los pacientes con fibromialgia, fatiga crónica y sensibilidad química múltiple y que se incluya el abordaje de estos síndromes con terapias multidisciplinares, que de momento no están incluidas en la sanidad pública y que deben pagar los pacientes por lo privado, como son la atención psicológica, atención nutricional o tratamiento de rehabilitación prolongado. Investigación cordobesa Entre las diferentes investigaciones para tratar de ayudar a las pacientes con fibromialgia destaca una que ha sido premiada recientemente por el Colegio de Médicos de Córdoba y en la que ha participado el doctor cordobés José Ignacio Moscosio. Este médico es integrante de un grupo de investigación en atención primaria del Imibic y del hospital Reina Sofía, residente de cuarto año de Anestesia y especialista en Medicina de Familia. El estudio se denomina Educación en Neurociencia del dolor en fibromialgia. Otra opción terapéutica. Moscosio recalca que la fibromialgia es un síndrome doloroso crónico generalizado cuya prevalencia va en aumento y que implica elevados costes personales y económicos. «Hoy en día no existe un tratamiento específico para este problema. El objetivo de nuestra investigación, impulsada por médicos de familia del País Vasco, con la participación de compañeros de Córdoba, fue evaluar la efectividad de la educación en neurociencia del dolor en fibromialgia (Pain Neurosciencie Education, PNE)», expone este especialista. José Ignacio Moscosio sostiene que es una terapia educativa basada en la nueva reconceptualización del dolor, que diferencia entre dolor y nocicepción, y en la habilidad del sistema nervioso central para aumentar o disminuir su sensibilidad y proyectar síntomas en el cuerpo. Esta intervención se basó en la hipótesis de que transmitiendo al paciente unos conocimientos básicos sobre los mecanismos neurobiológicos del dolor, los procesos de anticipación y respuesta, el rol fundamental del cerebro, entre otros, podría reducirse la intensidad de los síntomas, así como el deterioro en la calidad de vida. Además, se evaluó la permanencia en el tiempo de esta mejoría, apoyada por mecanismos de remodelación neuronal. Resultados positivos Este médico expone que durante la investigación se realizó una intervención grupal a 85 pacientes diagnosticadas de fibromialgia en centros de salud, a base de cinco sesiones formativas semanales de dos horas, más una de recuerdo un mes después. Al final del seguimiento, el 66% de las pacientes dejaron de cumplir criterios diagnósticos de fibromialgia. Además, los cuestionarios de impacto de la fibromialgia en la calidad de vida mejoraron en el 53%, así como las áreas de dolor y la gravedad de los síntomas, detalla José Ignacio Moscosio. «Estos esperanzadores resultados se mantuvieron al menos doce meses tras la intervención y su aplicación fue factible en atención primaria, con una elevada fidelización por parte de las participantes. El objetivo sería poder continuar con este trabajo para que pueda llegar al mayor número de pacientes posible. Sin embargo, la pandemia paralizó su implantación y la financiación», lamenta este investigador.