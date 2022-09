El Córdoba CF se mide desde las 19.30 horas al Fuenlabrada en El Arcángel, en el segundo partido de Liga del grupo 1 de la Primera RFEF. Tras el fulgurante estreno de la pasada semana, los de Germán Crespo quieren seguir dando forma a su grandísima dinámica como local con los segundos tres puntos en juego del campeonato. Puedes seguir en este enlace la narración en directo del encuentro.

En otro orden de cosas, y en el capítulo agroalimentario, ¿qué está pasando para que el aceite de oliva alcance su máximo valor desde 2017? ¿Subirá el precio mucho más de los cuatro euros? Las respuestas a estas dos cuestiones apuntan a la llegada o no de lluvias suficientes durante septiembre u octubre para que el agua atenúe los problemas que está planteando la sequía en los olivos y la recuperación del leñoso más extendido en la provincia. Por lo pronto, en Córdoba, como sucede en otras provincias productoras, ya se están haciendo operaciones de venta de virgen extra a más de cuatro euros, aunque aún son escasas y para zumos de la aceituna de máxima calidad. La Delegación de Agricultura situaba en su último informe el precio del virgen extra en 3,85 euros por kilogramo, un valor que no se observaba en la provincia desde la campaña 2016/2017, cuando el virgen extra llegó a 4 euros en el segundo trimestre del año, aunque por debajo del récord marcado en agosto de 2015 (4,30 euros por kilo). Además, las diferencias con el resto de calidades no son significativas: el virgen alcanza los 3,75 euros por kilo y el lampante, los 3,60. En el Poolred el valor máximo del virgen extra llegó el viernes a 4,23 y el virgen, a 3,93.

Estos son los titulares de la tarde:

