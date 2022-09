Córdoba Califato Gourmet contará por primera vez con un chef tres estrellas Michelin

El evento gastronómico Córdoba Califato Gourmet celebra en este 2022 su octava edición y, como gran novedad, contará por primera vez con la presencia de un chef tres estrellas Michelin. Jesús Sánchez, del Cenador de Amós, participará en una cita que se ha convertido ya en referente del sector en toda España.

Enrique Merino, coordinador de Califato Gourmet y cocreador del mismo junto a Antonio Caño, ha explicado que Jesús Sánchez ha sido el último cocinero español en conseguir la tercera la estrella. Lo hizo en 2019, tras una andadura que arrancó en los años 90. En el año 1995 consiguió este prestigioso reconocimiento, y el segundo llegó en el 2016.

Merino ha asegurado que Sánchez es "un enamorado del proyecto Califato Gourmet", un evento, ha recordado, con "características muy particulares" y único en España porque "no es un evento congresual o de ponencias", sino algo totalmente distinto. El propio Jesús Sánchez, a través de un vídeo proyectado durante la presentación de la cita, ha reconocido que es "un placer" participar en la cita y recorrer Córdoba "bebiendo una cerveza, comiendo un plato de jamón y salmorejo".

Las fechas de 2022

Córdoba Califato Gourmet 2022 se celebrará entre los días 16 y 18 de octubre en el formato habitual. El 16 de octubre por la noche habrá una recepción privada para chefs, prensa invitada y patrocinadores. Uno de los días grandes será el lunes 17 de octubre, cuando tendrá lugar el Califato in the Street en el Paseo de la Victoria. Aquí, un máximo de 40 restaurantes de la provincia podrán ofrecer a quienes lo deseen una de sus creaciones, que deberán vender a un precio de 2 euros. El plazo de inscripción para los negocios que quieran participar se abre el próximo lunes 5 de septiembre. Cabe recordar que, como mínimo, cada restaurante debe ofrecer 350 unidades de su tapa. Los comensales elegirán la mejor tapa.

El mismo 17, pero por la noche, el Real Círculo de la Amistad acogerá una cena a seis manos a cargo de Jesús Sánchez y los chefs cordobeses Paco Morales y Kisko García. También participará Celia Jiménez que ofrecerá un aperitivo de entrada y también estará José Roldán, que elaborará los panes del menú. En este caso, el máximo de comensales será de un centenar.

Para finalizar, el día 18 será la rueda de prensa y la entrega de premios de los restaurantes que hayan ganado el Califato in the Street. El último acto será el Show Cooking, que tendrá lugar de 14.00 a 16.00 horas en el Círculo. Aquí participarán los chefs de la cena del 17 junto a los ganadores del Califato in the Street del 2021 y habrá un máximo de 12 degustaciones para un máximo de 250 asistentes.

"Una auténtica maravilla"

La primera teniente de alcalde y delegada de Turismo del Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Albás, ha señalado durante la presentación que "la forma de hacer las cosas en la cocina de Córdoba es una auténtica maravilla". Albás ha manifestado que desde la Delegación de Turismo del Consistorio "siempre hemos apostado por la gastronomía porque entendemos que, además de ser una forma extraordinaria de vender la ciudad, también es un auténtico generador de empleo".

En este punto, ha recordado que sigue el procedimiento para adjudicar el contrato a una empresa que venda Córdoba como destino gastronómico en ferias nacionales e internacionales. Albás ha avanzado que podrá estar adjudicado para la primera quincena de octubre, aunque eso no quite que esa presencia en eventos señalados se pueda ejecutar antes.

Por su parte, el presidente de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO) y de la Cámara de Comercio, Antonio Díaz, ha reconocido que Córdoba Califato Gourmet es "un evento consolidado" y ha recordado que "todo lo que sirva para que Córdoba tenga promoción exterior es fundamental".