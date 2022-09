“El espectáculo que está presentando este gobierno municipal, con el alcalde a la cabeza, es vergonzoso”. Así de contundente se ha mostrado esta mañana la concejala del PSOE, Alicia Moya, al abordar el nuevo capítulo de la crisis de gobierno en el Ayuntamiento de Córdoba desatado con la salida de David Dorado. La socialista lamenta que solo unas horas después de reconocer que la situación de su mandato es “insostenible” el alcalde, José María Bellido, decidiera que “todo siga igual y a distancia, porque no considera que el problema sea lo suficientemente grave como para presidir la reunión en la que se decidía el futuro de su gobierno”.

Los socialistas consideran que el pacto no tiene como objetivo el interés de la ciudad, sino el interés personal de Bellido en mantenerse en el sillón apuntalado por un grupo político que “todo el mundo sabe que está desahuciado”, en referencia a Cs. “No han solucionado nada. El acuerdo del PP con Cs, ahora con 13 concejales, es papel mojado. Ahora tenemos la confirmación de que este mandato está terminado, el fracaso de este gobierno es absoluto: un mandato fracasado por la incapacidad de gestión y rematado por la sombra de la corrupción”, denunció Moya, quien entiende que los cordobeses están muy preocupados porque ven cómo el gobierno municipal “se desmorona” y está ocupado en cuestiones que de ninguna manera van a solucionar sus problemas.

Las consecuencias para la ciudad

Desde el PSOE resaltan que el alcalde y su equipo están intentando por todos los medios hacer como que no pasa nada, pero desde la oposición aseguran que “sí pasa”, y es un asunto que está teniendo graves consecuencias en la gestión del consistorio y, por lo tanto, en el funcionamiento de la ciudad. “Sus peleas internas, sus vaivenes y sus vendetas ocupan todo su tiempo. Y seguirá siendo así porque van a tener en el pleno a un concejal que está muy “enfadado” y centrado en seguir presentando pruebas de lo que entiende como un caso de corrupción que afecta directamente al alcalde. Ha amenazado en muchas ocasiones con seguir tirando de la manta en un asunto de presunta prevaricación y tráfico de influencias que ya ha admitido un juzgado. ¡Que no se le olvide, alcalde!: hablamos de causas judiciales, dos, no es una tontería ni un delirio de un concejal”.

Bellido ni siquiera acudió ayer a la reunión de la comisión del seguimiento del pacto de gobierno en la que se decidió seguir adelante con el acuerdo entre PP y Cs.

Desde el PSOE han señalado que mientras que el equipo de gobierno está pendiente de esta polémica, tienen “pendientes de hacer obras que se anuncian y no se hacen, obras de climatización que tardan tres años en ponerse en marcha, calles sucias, ayudas europeas que se pierden porque no saben presentar en tiempo y forma las solicitudes, ciudadanos que no pueden realizar los trámites más básicos en su ayuntamiento porque no funcionan los sistemas informáticos y tienen que pagar recargos, etcétera”.

Para Moya está claro que “no nos podemos fiar de la palabra del alcalde ni de su equipo de gobierno” y ha puesto como ejemplo las últimas declaraciones del delegado de Presidencia, en las que explicó cómo David Dorado firmó el inicio de la segunda investigación sobre contratos mientras era alcalde accidental el 19 de noviembre de 2021. Sin embargo, los socialistas apuntan a que ese, día no está registrada la ausencia del alcalde en el libro de ausencias y que si el alcalde estaba fuera de la ciudad no se comunicó.

“Es más: el decreto por el que se inicia todo está hecho por el alcalde y después se lo pasan a Dorado para que lo firme. Lo hacen juntos, saltándose todas las normas y procedimientos legales. Pero cuando la investigación empieza a llegar a expedientes del mandato de Nieto el alcalde ya no quiere saber nada. Es el alcalde el que designa al secretario de pleno para la investigación en contra del criterio de la asesoría jurídica. Utilizan el Ayuntamiento como les da la gana y cuando sale mal buscan una cabeza de turco para colgarle el muerto”, apunta Moya.

La concejala ha terminado asegurando que en el PP están “rezando” para que pasen pronto los 9 meses que quedan de mandato, pero desgraciadamente “serán 9 meses en los que la parálisis de gestión y los escándalos serán la tónica y supondrá mucho más daño a la ciudad. Lo sabemos, lo estamos sufriendo y Córdoba no se merece esto. Córdoba necesita un equipo de gobierno que la vuelva a poner en marcha”.