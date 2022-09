Isabel Albás asegura que David Dorado tiene “una vendetta personal” contra el alcalde y le aconseja dejar el acta de concejal

La primera teniente de alcalde y portavoz del grupo municipal de Ciudadanos, Isabel Albás, ha asegurado este jueves, un día después de que su formación y el PP reiteraran su acuerdo de gobierno y de que David Dorado haya quedado finalmente fuera del gobierno municipal como concejal no adscrito, que el ya exedil naranja tiene “una vendetta personal”, una afrenta contra el alcalde, José María Bellido, a consecuencia del llamado caso Infraestructuras con dos causas judiciales pendientes. Por este motivo, Albás ha recomendado a Dorado que deje su acta de concejal, que obtuvo por representar a un partido político y no por él mismo, ha dicho, y dirima sus problemas “personales” fuera del Ayuntamiento de Córdoba dejando actuar a la justicia. “Sería interesante que dejara su acta de concejal”, ha concluido diciendo Isabel Albás. La edil entiende que Dorado fue elegido por representar a “un proyecto de centro, liberal, moderado y capaz de llegar a acuerdos y no a una persona.

PP y Cs reiteran su pacto de gobierno en Córdoba y Dorado se queda fuera Por contra, la primera teniente de alcalde ha reiterado la lealtad hacia el alcalde de los cuatro concejales restantes de Cs, incluida María Luisa Gómez Calero, que opera en la práctica como una edil del PP y ni siquiera asistió a las reuniones celebradas ayer en el Ayuntamiento donde se resolvió la salida de David Dorado. La primera teniente de alcalde ha comparado la situación del grupo de Cs con un matrimonio en crisis: “Cuando te quitas la venda de los ojos ves que no tiene solución y que las cosas van a ir a peor. Hemos aguantado mucho, muchísimo”, ha asegurado refiriéndose a la situación con David Dorado. “No podíamos aguantar más, ni nosotros ni los cordobeses este show y este espectáculo”. Un gobierno de 13 miembros Albás también ha hecho referencia a la situación en la que queda el gobierno municipal, con 9 concejales del PP y 4 concejales de Cs, es decir, un equipo de 13 miembros frente a una oposición de 14 ediles. Sin embargo, la concejal de Cs no considera que esta desventaja numérica sea ningún hándicap para seguir gobernando y agotar el mandato. “Vamos a seguir apoyando al alcalde y vamos a seguir llegando a acuerdos con todos los grupos que forman parte del Ayuntamiento”, ha dicho.