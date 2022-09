El grupo municipal de Podemos Córdoba se pregunta qué va a pasar a partir de ahora y cómo va a ser la gobernabilidad en la recta final de el mandato, después de que ayer David Dorado fuera expulsado del gobierno municipal y pidiera pasar a ser concejal no adscrito. En una nota de prensa, Podemos se pregunta sobre un mandato “plagado de presuntas irregularidades” y sobre la manera en que se va a sostener un pacto “que se queda aún más cojo y dependiente por completo de la ultraderecha, que vuelve a tener en sus manos las decisiones últimas en materias importantes o delicadas", ha señalado la portavoz de la formación morada, Cristina Pedrajas.

Lo más curioso, en opinión de Pedrajas, es comprobar cómo se han ido desarrollando todos los acontecimientos a lo largo de los últimos tres años, de modo “que la derecha cordobesa sigue teniendo en sus manos, aunque con muchísimas complicaciones, la posibilidad de llegar a acuerdos, pero ¡qué diferente hubiera sido todo ahora si por entonces la que ahora es concejal Mª Luisa Gómez Calero, que ni siquiera ha estado presente esta tarde en la comisión de seguimiento del pacto, hubiera optado por entrar como edil no adscrita!".

Para Podemos es evidente que el PP convenció a la edil de Cs y hoy delegada de Casco Histórico con un "carguito" para no perder otro concejal, como los ha denominado David Dorado no hace mucho, “por lo que esta última crisis no ha sido por tanto la decisiva, aunque deja muy herido un pacto entre un partido, el PP, que se ha negado a mirar de frente los diferentes casos de presunta corrupción que han tenido y los ha dejado pasar de perfil, y otro, Cs, en completa descomposición".

"En Podemos Córdoba creemos que los ciudadanos y ciudadanas de Córdoba tienen derecho a saber lo que va a pasar a partir de ahora en los próximos nueve meses", ha indicado Pedrajas. "¿Va el PP a dejarse secuestrar constantemente por la ultraderecha para llegar a acuerdos meramente económicos, como son ordenanzas fiscales y presupuesto, a costa de retroceder en avances sociales y de igualdad de género como parece que busca sus socios no-socios de Vox?". O bien, "¿va el PP a llegar a acuerdos con el PSOE aunque eso suponga ir en contra del pensamiento de muchos de sus votantes?".

Haga lo que haga el alcalde, dice Podemos, las cuentas son las que son: “un pacto con 13 ediles, una oposición de izquierdas de otros 13, un concejal que vaga a su aire y dos concejales de Vox que se están frotando las manos porque en los siguientes meses todo va a depender prácticamente de ellos", ha indicado Pedrajas, asegurando que "no me gustaría estar en el pellejo del alcalde, porque acercarse al calor que le ofrece la ultraderecha, le puede terminar quemando, tanto a él como a todos los cordobeses”.