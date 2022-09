El alcalde considera zanjada la crisis con la salida de David Dorado y dice que el gobierno es "sólido como una roca"

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, considera "zanjada con satisfacción" la crisis política abierta en el Ayuntamiento de Córdoba tras la salida de David Dorado, hasta ayer concejal de Ciudadanos y hoy concejal no adscrito, por el caso Infraestructuras que se investiga en los juzgados y por los rocambolescos sucesos de esta semana. El alcalde ha comparecido un día después de que PP y Cs ratificaran su acuerdo de gobierno y expulsaran al concejal Dorado tras sus graves acusaciones contra Bellido a cuenta de los contratos que están siendo investigados en el área de Infraestructuras.

El alcalde entendía que las declaraciones y la actitud de David Dorado, que fue retirado hace un año de sus responsabilidades al frente de la Delegación de Infraestructuras al oponerse a la expulsión de la coordinadora del área que está imputada en una de las causas, ponían en peligro la estabilidad del gobierno local por lo que finalmente se decidió expulsarlo del equipo de gobierno. "Hoy Córdoba vuelve a contar con un gobierno estable para afrontar los retos pendientes de aquí a mayo. Este gobierno es ya solido como una roca", ha asegurado el primer edil. La primera teniente de alcalde y portavoz de Cs, Isabel Albás, por su parte, ha insistido por su parte en que David Dorado debería renunciar a su acta ya que la obtuvo por presentarse con las siglas de la formación naranja. En este sentido ha deslizado la posibilidad de que Cs pida la aplicación del pacto antitransfuguismo.

Es más, entiende Bellido que aunque le hubiera gustado llegar a mayo del 2023 con 14 concejales, la situación ha propiciado una mayor unidad el gobierno local y aunque numéricamente han perdido un miembro (han pasado de ser 14 concejales a ser 13) han ganado porque se han quitado "mucho polvo del alma", ha indicado. En este sentido, el alcalde ha explicado que la mayor fortaleza de su equipo deviene de que ahora podrán trabajar con más libertad y firmeza porque, insiste, "no tenemos nada ni que temer, ni que ocultar". Asimismo, ha dicho que lo que no se podía permitir es que la acción del gobierno estuviera "coartada" por las insinuaciones que ha vertido David Dorado. "No hay nadie que tenga ya capacidad para coartarnos con insinuaciones", ha resumido.

Convenio de la base logística

En su comparecencia ante los medios y acompañado por Isabel Albás y Salvador Fuentes, José María Bellido se ha esforzado en transmitir normalidad y dinamismo en la labor municipal que la oposición apunta como paralizada por la polémica. Por ello, ha relatado que mientras los miembros de Ciudadanos decidían el futuro de su ya excompañero --él mismo ha solicitado la baja de la formación-- él se reunión en videoconferencia con representantes del Gobierno andaluz para avanzar en el convenio de la base logística del Ejército de Tierra, "lo verdaderamente importante", dice. Sobre este particular ha avanzado que habrá un a reunión en el Ayuntamiento de Córdoba durante la segunda quincena de septiembre con el Ministerio de Defensa y la Junta de Andalucía.

Espera que no haya bloqueo

Volviendo a la situación política del Ayuntamiento, el alcalde entiende que la fragilidad numérica de su gobierno puede suplirse con diálogo y que podrá llegar a acuerdos con el resto de formaciones. Así espera que de hecho la oposición no bloquee por sistema la acción del gobierno, algo que tienen en su mano hacer de forma muy sencilla ya que en la práctica con presencia de todos los concejales del Pleno PP y Cs necesitarán siempre mayoría absoluta 15 de 29 votos para sacar adelante cualquier propuesta.