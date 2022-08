Izquierda Unida exige a Bellido que "coja de la manita a Dorado" y "se vayan los dos a su casa"

El grupo municipal de IU en el Ayuntamiento de Córdoba ha vuelto a pronunciarse este miércoles sobre el caso Dorado, que durante esta semana no ha dejado de copar titulares. La viceportavoz de IU en el Ayuntamiento, Alba Doblas, ha exigido al alcalde, José María Bellido, que "coja de la manita a Dorado" y "se vayan los dos a su casa" por "vergüenza" y por "respeto a la ciudadanía".

Para Doblas, el alcalde es "el maestro de ceremonias de este circo", en referencia a lo acaecido durante las últimas jornadas. Ese "circo", ha dicho, puede tener consecuencias "muy graves", tanto para la imagen de la ciudad como para la propia gestión municipal.

Desde IU han vuelto a poner sobre la mesa la posibilidad de que Bellido "algo teme" para no haber actuado con mayor contundencia hace tiempo. Además, Doblas ha acusado al regidor de "no dar la cara", "mandar a otros" y de "no hacer nada para impedir que esto se frene".

"¿A qué tiene miedo para no romper el pacto?"

La viceportavoz de IU en Capitulares ha insistido en que algo debe haber para que el PP no haya roto su pacto de gobierno con Cs. "¿A qué tiene miedo [el alcalde ] para no romper el pacto con una fuerza política que está dando semejante espectáculo", se ha preguntado Doblas.

Con todo ello, Doblas considera que el alcalde "no solo ha bloqueado la posibilidad de no corrupción", sino que "le ha puesto una alfombra roja con su inacción".