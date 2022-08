La salida de Dorado deja al gobierno municipal más necesitado de apoyo externo

El inicio del curso político se ha adelantado unos días con la que aspira a ser la gran polémica del gobierno municipal de PP y Cs. El caso Infraestructuras, ya judicializado y que no solo abarca a contratos formalizados durante este mandato, le está dando más de un quebradero de cabeza al alcalde, José María Bellido. El último movimiento ha venido de parte del que fue delegado de Infraestructuras y presidente de Sadeco, y hasta ayer portavoz municipal de Cs, David Dorado. Y lo fue hasta ayer porque este lunes Dorado anunció su renuncia a dicha portavocía y su intención de convertirse en concejal no adscrito. ¿El resultado? Un cogobierno que flaquea en número, una oposición enfurecida y un alcalde que no deja de estar en el ojo central de la crítica pero que, de momento, no ha respondido a las acusaciones.