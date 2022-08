Para muchos equipos -mayormente los que no cumplieron sus objetivos el curso anterior-, la posibilidad de empezar de cero resulta de lo más estimulante. No es el caso del Córdoba CF, que se siente fuerte en medio de un proceso de redención que se inició el verano pasado y que pretende continuar ahora. Será en la Primera RFEF, una categoría superior. En El Arcángel no esconden su sensación de estar en el carril correcto. Desde la cúpula del club hasta el último empleado, los mensajes son calcados. «No somos los favoritos, pero pelearemos por estar arriba», dicen al unísono. Y lo mejor del asunto es que esas declaraciones no resultan chirriantes. Ante el Unionistas de Salamanca se cruzará por primera vez este sábado en la primera jornada de la Liga en el Grupo 1 de la Primera RFEF. Cuando nació el club charro, el Córdoba estaba en Primera División. Hace de eso nueve años.