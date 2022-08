La Universidad de Córdoba junto a otras universidades españolas ha sido seleccionada en el marco del programa UniDiversidad de la Fundación ONCE, cuyo objetivo es formar para el empleo a jóvenes con discapacidad intelectual durante el próximo curso académico 2022-23. En total, son 32 las universidades seleccionadas para formar parte de la sexta edición del programa, que contarán con el apoyo financiero del Fondo Social Europeo (FSE), a través del Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ), ha informado este jueves la ONCE. Las universidades que forman parte del programa deberán ofrecer cursos de formación universitaria al alumnado discapacitado enfocados a mejorar su autonomía, conocimientos humanísticos y su preparación laboral, además de dotarle de habilidades necesarias para aumentar sus posibilidades de encontrar una ocupación y de acceder a puestos en la modalidad del empleo con apoyo, ha añadido la ONCE. Asimismo, tendrán que proporcionar a los jóvenes experiencias inclusivas y de normalización dentro de la comunidad universitaria, facilitándoles una formación integral y personalizada.

Según informó la ONCE, el objetivo es implicar a las universidades como agentes decisivos en la inclusión social y en la formación de jóvenes con discapacidad intelectual, cuyo acceso a la educación superior «resulta aún insignificante». La entidad ha remarcado que, gracias a las cinco primeras ediciones del programa, alrededor de 1.650 jóvenes españoles con discapacidad intelectual han podido conocer la realidad universitaria y han mejorado su perfil profesional tras las prácticas laborales que la formación incluye, lo que en muchos casos ha supuesto una contratación posterior. Junto a la UCO, estarán en el programa las universidades andaluzas de Almería, Granada, Jaén, Málaga, Sevilla, Huelva y la Pablo Olavide, además de cuatro catalanas, la de Alcalá de Henares, Camilo José Cela, CEU San Pablo, Complutense, Politécnica, Francisco de Vitoria y Rey Juan Carlos I, entre otras.