Solo tres de cada diez alumnos de Bachillerato tienen claro qué estudiar

Los estudiantes de Bachillerato de Córdoba no tienen muy claro qué quieren estudiar. Según un informe de la consultora Círculo Formación realizado entre 548 estudiantes de primero, pero sobre todo de segundo curso (un 38% hombres y un 62% mujeres), solo un 26% de estudiantes tiene claro qué carrera quiere hacer. Del resto, un 8% no tiene idea de lo que hará, un 32% duda entre dos grados y un 33% entre tres. Los jóvenes de Córdoba no son muy distintos a los del resto de comunidades. Según los datos nacionales, el 24% de los chavales que estudian Bachillerato saben a ciencia cierta lo que quieren hacer mientras que un 7% no tiene idea y el resto duda entre dos y tres grados distintos.

Las ciencias de la salud (33%) y las ciencias sociales, jurídicas y educación (34%) son las áreas que despiertan más interés frente a las ingeniería y arquitectura (18%) o el arte y humanidades (13%). En el ranking de carreras, los estudiantes de Córdoba ponen el foco en grados como Psicología, Enfermería, Derecho, Medicina, Administración y Dirección de Empresas y Educación. Otros grados apenas tienen seguidores en estas edades. Es el caso de Ciencias Ambientales, varias ingenierías, Ciencias Políticas, Sociología o Comercio Internacional. La vocación, lo primero A la hora de elegir la carrera, los consultados confiesan que les guía la vocación, lo que siempre les ha gustado hacer, el 53% de los alumnos, mientras que un 34% se decanta más por un grado que por otro por las salidas profesionales que se supone que tiene. También hay un 11% que elige pensando en cobrar un buen sueldo y un 1% que escogen lo que sus padres quieren. O eso dicen ellos. Sobre las perspectivas de trabajo que se plantean, un 34% de los estudiantes cordobeses asegura que querría ser funcionario el día de mañana frente a un 22% con espíritu emprendedor que no se viene abajo por la crisis y la inflación y afirma que abriría su propio negocio. El porcentaje más alto, el 36% responde que su idea es colocarse en una empresa por cuenta ajena y un 8% sueña con trabajar para una oenegé. ¿Trabajarían fuera? Cuando se pregunta a los alumnos de Bachillerato, que tienen entre 17 y 19 años, si se irían a trabajar fuera de Córdoba o preferirían quedarse en la provincia, un 23% asegura que le es indiferente el destino y que se iría allá donde encontrara el mejor puesto de trabajo. Un 14% dice que le gustaría trabajar en el extranjero, un 20% quisiera trabajar sin salir de Córdoba o Andalucía y un 34% estaría dispuesto a establecerse en cualquier sitio siempre que fuera dentro de España. Una vez en Bachillerato, la mayoría se ve abocado a elegir una carrera universitaria, aunque también hay otras opciones como la Formación Profesional, más enfocados a la inserción laboral. De hecho, según un estudio de Jobatus.es, el 64% de las empresas que cuentan con alumnos en prácticas de FP acaban contratando como mínimo a uno.