India Martinez le dedica un concierto a una paciente muy especial del Reina Sofía

La cantante cordobesa India Martínez ha cumplido la promesa que le hizo en marzo a Manuela, una chica de Chiclana de 17 años, en el concierto que la intérprete ofreció hace unos días en el Concert Music Festival que acoge la ciudad gaditana. Manuela recibió un trasplante de médula en octubre de 2019 en el hospital Reina Sofía de Córdoba, pero con posterioridad, por otras complicaciones previas que ya sufría antes de este injerto, los médicos que la siguen tratando en el complejo sanitario cordobés vieron la necesidad de que esta chiclanera sea candidata a recibir un trasplante pulmonar.

Las continuas estancias en el hospital Reina Sofía habían deteriorado mucho el ánimo de Manuela en estos últimos años. Sin embargo, esta chica le prometió a India Martínez en marzo de este año, durante una visita sorpresa que le hizo la cantante cordobesa, que iba a comer más para poder coger peso. De este modo, podrá cumplir con los requisitos que establece el protocolo de recepción de un trasplante, cuenta Yolanda de la Torre, madre de Manuela.

Nos hicimos una promesa y la cumplimos… tú seguirías luchando y yo te regalaría este concierto entero pa ti Manuela ✨🙌🏽🥹 pic.twitter.com/bvgfLhWeJb — India Martínez (@IndiaMartinez) 21 de agosto de 2022

"Manuela ha puesto de su parte. Ya ha hecho algo más de seis kilos y va a seguir tratando de mejorar. E India ha cumplido con su promesa y le dedicó el concierto que ha ofrecido en nuestra querida Chiclana, por lo que le estamos muy agradecidos. Si todo va bien para otoño podrán ya incluirla en el programa de trasplante pulmonar", apunta la madre de esta joven paciente.

En el concierto que protagonizó en Chiclana India Martínez cantó junto a Manuela su tema 90 minutos, delante de sus padres y de su hermana Candela, en un momento muy emocionante que nunca olvidarán.

India Martínez se ha encargado de publicar ese precioso momento del concierto, un vídeo que ya se ha viralizado y que ha sido compartido y comentado por miles de personas, no solo de España, sino fuera del país. Cantantes como Antonio Orozco o Pablo López, así como actores como Paco León igualmente han felicitado a India por su gesto.

"Nos hicimos una promesa y la cumplimos… tú seguirías luchando y yo te regalaría este concierto entero pa ti Manuela", ha publicado India Martínez en sus redes sociales.

Manuela e India se conocieron en el hospital Reina Sofía

La primera vez que India y Manuela se conocieron fue en marzo de este año. En aquellos momentos, India señalaba en sus redes sociales lo siguiente: "Familia, ayer conocí a Manuela, me dijo que llevaba muchos días sin dormir y comer bien, que está muy cansada, pero me ha prometido que va a comer, hacer ejercicio y que no va a tirar la toalla. Tenemos muchos planes juntas, así que si le mandamos muchos mensajitos de amor…

La cantante mostraba unos vídeos en los que acompañaba a la menor dando unos paseos por el hospital y añadía esta declaración: "Seguro que le dan mucha fuerza y alegría. Manuela me dejaste muy sorprendida, de lo valiente y campeona que eres!!! Estamos todos contigo!!! Ya sabes, Nos vemos muy pronto mi niña!!!". Ya por aquel entonces ambas cantaron juntas por primera vez el tema 90 minutos.

India Martínez se personó en aquellos momentos en el hospital después de que el Reina Sofía le hiciera llegar una carta en la que Manuela, fan de la cantante, le expusiera que está pendiente de un trasplante de pulmón y que quería conocerla y cantar junto a ella una canción. En otro post expuso: "Gracias al Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, por su profesionalidad, su calidad humana y por hacerme llegar este mensaje. Mucha fuerza Manuela y toda su familia! Vamos a por todas 💪🏽💪🏽💪🏽❤️".