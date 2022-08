La inflación y el calor disipan las buenas expectativas de las rebajas de verano

Pese a que las perspectivas eran buenas, el periodo de rebajas estival no ha cubierto las expectativas de los comerciantes cordobeses, que saldan esta temporada de ventas con un «regular, tirando a mal». «Las previsiones que manejábamos eran interesantes, pero el comportamiento de las rebajas, finalmente, no ha sido el que esperábamos», señala Rafael Bados, presidente de la Federación Provincial Comercio Córdoba, que explica que el consumo se ha retenido en los últimos meses debido a «la situación económica que estamos viviendo». La inflación, el aumento del coste de la energía y las altas temperaturas se han dejado notar en esta clásica fiesta de las compras que «ya no es lo que era», una frase que se repite entre los comerciantes desde hace ya algunos años.

«Estas campañas han venido a menos, y desde Comercio Córdoba seguimos reivindicando que se vuelvan a regular los periodos de rebajas, un ordenamiento que desapareció en el año 2012 con el falso argumento de incrementar las ventas en una época de crisis, pero con esto lo único que se hizo fue favorecer a los grandes y poderosos de la distribución comercial en detrimento del pequeño comercio», lamenta Bados. Entre los distintos sectores, el textil, zapatería y complementos vuelven a ser los que han tenido mayor volumen de ventas, continúa Bados, que asegura que es imposible tener un dato de ventas, precisamente porque no están regulados los periodos «y hay comercios que se adelantan». Nueva temporada Toni, del establecimiento Maireta, una tienda de trajes de fiesta, asegura que no ha tenido muchas ventas en este periodo de rebajas y es la nueva temporada la que está atrayendo a los clientes a su comercio. En efecto, dar un paseo por las zonas más comerciales de Córdoba ya recuerda a otras épocas del año y a otras temperaturas. La ropa de abrigo ya luce tras los escaparates de muchos establecimientos, lo que para Carmen, de la tienda de ropa Calma Chicha, es algo normal porque «es un vestuario más exclusivo, apenas tenemos dos prendas de cada modelo y si te gusta y no lo compras corres el riesgo de que se agote». En cuanto a las rebajas, la responsable de este establecimiento asegura que «este año se ha notado menos gente, el calor ha convertido las tardes en nulas para la venta y el turismo que ha llegado a la ciudad no ha sido de compras». Donde sí se veía alguna cola ante la caja era en la tienda Álvaro Moreno. Casi a punto de finalizar la temporada y con la ropa de nueva temporada luciendo entre los productos con descuento, Carlos y Miguel aprovechaban para llevarse a precio de ganga un par de camisas. «Merece la pena, están a muy buen precio y ya las tenemos para el próximo verano, de hecho, solemos esperar hasta los últimos días, cuando todo está rebajado al 50 y 70%», decían los jóvenes. Mientras tanto, en Oteros Sport se respiraba más tranquilidad porque hace ya días que finalizaron sus rebajas. «Creo que ha influido mucho el fuerte calor que hemos sufrido», señala su dependienta, que califica de «regular» este periodo. Poca visibilidad Y así valora también estas últimas rebajas Manuel Blasco, presidente del colectivo de comerciantes Centro Córdoba. «Tras la mejora de la primavera, teníamos la esperanza de que estas rebajas estuvieran bien, pero las circunstancias económicas son catastróficas y ha habido otras preferencias de consumo». Algo más contentos están los comerciantes en La Viñuela, donde se hace un balance «positivo» si se compara con las rebajas del pasado año, cuando la situación sanitaria era más preocupante. «La recuperación de eventos nos ha ayudado», señala Manuel Rubio, vicepresidente de la asociación de empresarios de la zona, que se lamenta de la «poca visibilidad» que tienen ahora las rebajas. «Han perdido su sentido», dice. En cuanto a la próxima temporada, Bados habla de «expectación», ya que «el comercio es un sector que depende de cómo funcione el conjunto de la economía, es muy sensible a esta situación, y habrá que ver cómo evoluciona en los próximos meses. Esperemos que se vaya normalizando esta inflación que está afectado al consumo». Por último, el presidente de Comercio Córdoba llama a los cordobeses a que se decanten por el comercio de cercanía, «un sector muy importante para la economía y el empleo de la provincia». Para Blasco, «las perspectivas no son nada halagüeñas» y la próxima temporada «la afrontamos con mucho miedo porque hay temor al cierre en muchos negocios», entre otras cosas porque «no se puede pagar la luz a precio de oro».