Al agua kayak: Empiezan los paseos por el río en Córdoba

"Vivir una nueva experiencia en Córdoba". Con esa máxima, casi una treintena de personas se han lanzado este lunes al río Guadalquivir al bordo de un kayak en la primera jornada de la actividad naútica organizada este verano por el Imtur de la mano de la empresa Guadalquivir Activo. Según Javier Sánchez, responsable de la entidad, aún hay algunas plazas libres para el miércoles y el jueves, aunque destacan la respuesta rápida de los interesados. De las 120 plazas habilitadas, el 20% se han reservado a los turistas alojados en hoteles, con el fin de que también puedan participar en los paseos y la mayoría de los puestos se han cubierto ya.

El primer día se ha reservado a profesionales del área del Imtur, agencias de viajes, hoteles y medios de comunicación, que han asistido junto a dos ediles, la presidenta del Instituto Municipal de Turismo, Isabel Albás, y la portavoz de Podemos, Cristina Pedrajas, a la zambullida matutina más refrescante junto a familiares. "Las piraguas no vuelcan", ha sido uno de los recordatorios de Javier a los asistentes, la mayoría neófitos en el remo, para evitar la tensión que reflejaban algunas caras. Luego, les ha ilustrado sobre el manejo de la pala, que funciona justo a la inversa de la lógica. "Si quieres ir hacia adelante, echas agua hacia atrás y viceversa, mientras que si quieres ir a la izquierda, remas por la derecha y al revés". Sabiendo eso y poco más, casi cualquier persona puede navegar.

"No diré que tengo miedo, pero sí mucho respeto al agua, estoy muy ilusionada en participar en la actividad para recomendarla a los usuarios, pero iré con cuidado", confesaba Mercedes, del IMdeco. Cristina Pedrajas, por su parte, ha mostrado su lado más aventurero en esta actividad. "A mí me encanta el agua, tengo incluso el título de patrón de embarcación de recreo y me tiraré sola", aseguró poco antes de iniciar su travesía por el río, haciendo gala de toda su maestría. Por su parte, Isabel Albás ha acudido a la cita en compañía de sus dos hijos, Pepe y Carlos. "No os vayáis al abismo", les ha pedido ella al verlos navegar por libre en el río antes de incorporarse al agua donde los chavales no dudaron en jugar un ratito a los coches de tope con los kayak demostrando que efectivamente, estos barquitos no vuelcan.

Destacar también la valentía de las compañeras de prensa que no han dudado en colocarse el chaleco salvavidas para pescar la noticia desde el mismo río. La ruta, que empezó en el embarcadero del centro náutico del Imdeco, trasncurrió después en dirección al puente de Miraflores y desde allí al puente Romano.

El que más y la que menos, salió del agua además de con una enorme sonrisa, con un toque de bronceado ribereño. ¿Qué ´mas se puede pedir? Las reservas pueden hacerse a través de la web de la empresa www.guadalquiviractivo.com o a través del correo electrónico guadalquiviractivo@gmail.com. Esta actividad, patrocinada por el Ayuntamiento de Córdoba, es completamente gratuita.