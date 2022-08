El concejal de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba Rafael Saco ha vuelto a pedir al equipo de gobierno municipal que actúe "de manera urgente en el río con el desbroce y la limpieza de los márgenes del río a su paso por Córdoba, cuestión que llevamos reclamando desde 2019, cuando presentamos en el pleno una moción destinada a ello, aprobada por unanimidad. Ya estamos en la recta final del 2022 y volvemos a insistir en ello porque no se ha hecho absolutamente nada. Ahora nos preguntamos también dónde está o en qué se ha gastado el dinero que se metió en el presupuesto de 2022, porque está claro que en el río no. Este gobierno nos ha vuelto a engañar, no solo a Vox, a todos los cordobeses que es más grave".

Además, Saco ha lamentado las imágenes de la primera teniente alcalde delegada de Turismo, Isabel Albas, paseando en kayak por el río ofertando rutas, "entendemos que ha ido a mirar la suciedad que tiene el río desde otro punto de vista, porque le pueden preguntar a los negocios y vecinos de la zona por el olor que desprende y la falta de limpieza en los márgenes, a lo que hay que sumar las ratas que están apareciendo en la zona". Saco ha explicado que " Vox ha hablado con vecinos, comerciantes y hosteleros y todos están de acuerdo en que este río necesita limpieza, que los cordobeses podamos disfrutar de él como merecemos y, sin duda, no podemos hacerlo por la dejadez del gobierno de Córdoba" y ha recordado que "lo ha dicho además el Defensor del Pueblo, el Ayuntamiento de Córdoba es el responsable de la limpieza y adecentamiento de los márgenes del río a su paso por la ciudad, por lo que volvemos a pedir al gobierno municipal que se ponga a trabajar. Los márgenes del río no pueden estar en las condiciones en que están, porque hay malos olores en la Ribera y da una imagen pésima de cara al turismo". También ha hablado Saco sobre la seguridad, y ha destacado "la dificultad existente en la actualidad para acceder a la lámina de agua en el caso de que haya que hacer algún rescate". En este sentido, el concejal de Vox ha explicado que "nosotros siempre nos alegramos de lo bueno y aplaudimos proyectos como el parque del Patriarca, o el famoso cinturón verde que si son capaces de acabarlo, será el principal proyecto del mandato de Bellido, aunque desde luego, estaríamos más contentos si la mitad de los árboles que han plantado no se hubiesen secado ya". En cualquier caso, "creemos que además de continuar proyectos heredados, hay que dar respuesta a lo que existe ya como por ejemplo el estado del río que denunciamos, que sufren los cordobeses todos los días y que además pueden ver y pueden oler, en muchos casos para mal, miles de turistas que pasan cerca del río cada día y lo pueden comprobar".