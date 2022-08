IU Córdoba Ciudad ha denunciado que las obras para la instalación del punto limpio de Levante, en la zona de Alcolea, provocaron, a principios de verano, el hundimiento del firme en el acceso a la carretera de Madrid, a la altura de la gasolinera de Las Cigüeñas, que todavía no se ha resuelto. Como consecuencia, el tráfico en este tramo, que conecta con las parcelaciones y da acceso al cementerio, lleva cortado desde entonces, "con las consiguientes molestias para los vecinos y vecinas de esta zona, que no pueden utilizar la carretera que da entrada y salida a sus viviendas".

El coordinador del Distrito IU Alcolea-Los Ángeles, Teodoro Camacho, ha lamentado además que las obras, que ejecuta la Junta y se iniciaron retraso, "llevan más de un mes paradas" mientras la carretera sigue cortada, con lo que "no hay visos de que el problema se vaya a solucionar en un plazo breve de tiempo". Al mismo tiempo, ha denunciado que "se ha cortado el tráfico al cementerio sin señalizar un acceso alternativo", con lo que "personas que vienen de fuera y no conocen la zona, y son muchas las que no pudieron despedir a sus familiares en la pandemia y desean visitar ahora el cementerio, tienen que andar dando vueltas y preguntando a los vecinos y vecinas cómo entrar".

La coordinadora de IU Córdoba Ciudad, Irene Ruiz, se ha preguntado si tanto el Gobierno autonómico como el municipal permitirían que una situación así, con unas obras paradas y un corte de vía al que no se da solución, "se diese en el centro de la ciudad o en algún otro barrio", señalando que "lo que sucede en las barriadas periféricas parece que no importa porque no se ve". Sin embargo, IU ha recordado que en Alcolea y los núcleos de población diseminados viven más de 5.000 personas "que son tan vecinos y vecinas de Córdoba como cualquier otro", y por tanto "merecen la misma atención que el resto".

En este sentido, han demandado una solución urgente al problema que han generado las obras del punto limpio, y han exigido al gobierno local que "preste atención a las barriadas periféricas", que en el presente mandato se encuentran "abandonadas y desatendidas", especialmente en lo que respecta a "la suciedad o la falta de recogida de basuras".