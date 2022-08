Vox exige el arreglo urgente de la calle Claudio Marcelo

El concejal de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba Rafael Saco ha vuelto a pedir una actuación urgente en la calle Claudio Marcelo, "que presenta un estado lamentable tanto en la calzada como en las aceras, cada día está peor. Ha pasado un año medio desde que lo llevamos a pleno la última vez y no se le ve al equipo de gobierno ni la más mínima intención de cumplir lo prometido, entre otras cosas porque si no aprovechan para hacerlo este verano, que todo parece indicar que no, sería una locura cortar esa calle a partir de septiembre".

El concejal de Vox ha explicado que a los socavones del asfaltado hay que sumar el estado de las aceras, "que es vergonzoso". Según Vox, las baldosas están levantadas y "es casi imposible andar unos metros sin encontrarse algún desperfecto que suponga un riesgo para los viandantes". Además, Saco ha apuntado que los pasos de peatones están casi borrados y por tanto la seguridad vial es muy deficiente. "Parece mentira que no tengan ni tiempo ni pintura blanca para evitar accidentes y sí los pinten de colorines y en tiempo récord , para celebrar el Orgullo con la bandera del arco iris", ha dicho. Desde Vox esperan que "al menos que ya que el Ayuntamiento va a tardar años en acometer esta actuación tan necesaria, cuando llegue no se limite al asfaltado y repintado. Queremos una actuación integral y, por eso, trasladaremos al equipo de gobierno las reivindicaciones que hemos recogido de vecinos, hosteleros y comerciantes que piden que se estudie la posibilidad de, entre otras cosas, ampliar las aceras".