El Gobierno de España aprobó el pasado día 1 de agosto, un Real Decreto-ley en el que, entre otras medidas, se aprobaba la llamada "regulación de la gratuidad de los servicios ferroviarios", es decir, un bono por el cual muchos de los trenes circulan por España serán gratuitos a partir del 1 de septiembre, siempre y cuando se cumplan determinadas condiciones. Esta medida se aplica se aplica en los servicios de Cercanías, Rodalíes y Media Distancia. En el caso de Córdoba, hay trenes que se ven beneficiados de esta medida y otros a los que no les afecta, pese a cumplir, en teoría los requisitos. Te mostramos a qué trenes no se les aplicará el bono.

Los trenes que habrá que seguir pagando en Córdoba

Estos son los trenes que circulan por Córdoba a los cuales no se les afectará la llegada del bono de gratuidad del servicio ferroviario.

Atención al uso

Antes de nada, cabe recordar que, para conseguir la mencionada gratuidad, además de tener que aparecer el servicio en el listado ofrecido por el Gobierno, también debe usarse el servicio en un número mínimo de ocasiones. Concretamente, el decreto establece que, en caso de que se realicen al menos de 16 trayectos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre (ambos días incluidos) con la línea que incluye el bono, el usuario deberá pagar el importe correspondiente a la cantidad de viajes realizados. Y es que, el Ministerio de Transportes verificará si se ha cumplido este requisito.

Los trenes que no serán gratis

No obstante, como se ha mencionado anteriormente, hay trenes que pasan por Córdoba a los cuales de ninguna manera les afectará el bono de gratuidad del Gobierno. Estos son:

Avant Málaga - Córdoba - Sevilla

Avant Granada - Córdoba - Sevilla

Así pues quedan fuera: Tarjeta Plus, Tarjeta Plus 10, Tarjeta Plus 10-45 y Tarjeta Plus 10 Estudiantes, además de, obviamente, los trenes de Alta Velocidad Española (AVE).

Motivo

Pese a tratarse los trenes Avant de un servicio de Media Distancia, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha señalado que los mencionados servicios no se verán beneficiados del bono debido a que la medida busca "beneficiar los desplazamientos diarios al centro de trabajo o de estudios". No obstante, los usuarios sí podrán acogerse al descuento del 50% en el caso de los billetes multiviaje.