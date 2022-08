El PSOE de Andalucía ha reivindicado este miércoles el pacto político a favor de la sanidad pública de la comunidad planteado por Juan Espadas que blinde su financiación y con garantías de estabilidad para su personal, "ante el proceso emprendido por Moreno Bonilla y el PP con el objetivo de acabar con el sistema sanitario público desde la anterior legislatura y que ahora tiene como broche de oro la nueva orden sobre convenios y conciertos del Sistema Andaluz de Salud (SAS), que consolida el trasvase de recursos de la Junta al negocio privado". Así lo ha asegurado la portavoz adjunta del Grupo Socialista Isabel Ambrosio, que incide en que esta orden autonómica representa “una amenaza real” para el modelo sanitario andaluz universal, gratuito y de calidad.

Desde Córdoba, Isabel Ambrosio ha mostrado la preocupación socialista compartida con profesionales, colectivos, sindicatos y usuarios ante esta orden autonómica, cuyo plazo de información pública concluye este jueves y que "no refuerza ni defiende el sistema sanitario público andaluz". Ha señalado que esta normativa que actualiza convenios y conciertos del SAS "da manos libres y sin más limitaciones que las económicas" a que la privada disponga de la estructura básica del sistema sanitario público.

Esto representa, según ha expresado Ambrosio, una "amenaza clara" especialmente para centros de salud y hospitales comarcales, con la aplicación de medidas "inquietantes" como que las hospitalizaciones domiciliarias sean sólo atendidas por los servicios de atención primaria y de urgencias y que en hospitales comarcales haya disponibilidad "prioritaria" de camas para entidades con convenio y conciertos privados. Ha sumado como iniciativa "alarmante" de esta orden autonómica que abra, además, la posibilidad de "ser asistido con médicos sin título homologado en vigor en la Unión Europea".

Derivación de recursos a la privada

Para el PSOE de Andalucía, esta normativa interna del SAS consolida "la tendencia" del Gobierno de derechas en Andalucía en los últimos años de "derivación de recursos al sistema sanitario privado", y ha advertido de que bajo la gestión de Moreno Bonilla el negocio sanitario recibe hoy por hoy un 27,6% más de recursos públicos, toda vez que la Junta ha destinado 113 millones de euros más a convenios y conciertos en material de salud entre 2018 y 2021.

La portavoz adjunta socialista se ha sumado desde el PSOE andaluz a las denuncias públicas sobre los "síntomas de desmantelamiento progresivo, de deterioro de la calidad asistencial y de derivación de recursos públicos a la privada" que padece la sanidad pública andaluza bajo la gestión de Moreno Bonilla, que, según ha insistido, "persigue un cambio del modelo sanitario de carácter público construido por los andaluces y andaluzas".

Ha incidido en el deterioro de la sanidad pública, que padece más listas de espera y el cierre de servicios de urgencias y de especialidades médicas no sólo en zonas rurales, ya que en Córdoba se vive con la clausura del centro de salud de Fuente Carreteros y del distrito sanitario Córdoba-Guadalquivir y en la Costa del Sol hay "serias dificultades" en verano para atender a la población que se multiplica en la zona.

Ambrosio ha subrayado que los andaluces y andaluzas continúan sin conseguir cita con su médico de familia en menos de 7-11 días, por lo que ha criticado que la titular de Salud, Catalina García, "nos toma por tontos" al decir que la asistencia sanitaria ya está garantizada en 48 horas. "La consejera demuestra que tiene un desconocimiento profundo de la atención primaria y del valor de que sea el mismo profesional sanitario quien atienda al paciente y de no sobrecargar las urgencias cuando no es necesario. Que no hable de que hay atención en 48 horas porque no es cierto, y sólo hay que intentar pedir cita en la aplicación del SAS para comprobarlo", ha repetido.

Blindar el presupuesto

Isabel Ambrosio ha reiterado que, con los "antecedentes" de la legislatura pasada y la "amenaza real" de esta orden del SAS, es más necesario que nunca el ofrecimiento de Juan Espadas a Moreno Bonilla de un pacto por la sanidad pública andaluza "que blinde su presupuesto", que garantice que no haya despidos de personal sanitario, incluidos los 12.000 profesionales a quienes se les acaban sus contratos a final de año, y que no haya más recortes ni privatización de servicios.

La responsable socialista ha retado al PP a decir con claridad si "acepta o no este pacto y, si están dispuestos a trabajar por el sistema sanitario público en Andalucía, pongamos fecha y hora para firmarlo", o si, en cambio, harán lo mismo que con la solicitud del líder socialista andaluz por carta al presidente de la Junta para "sentarse de manera urgente y hablar de medidas ante la sequía, la inflación y la guerra de Ucrania" y van a seguir sin contestar.